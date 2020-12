Kantonsrat für Kauf des Durchgangszentrums Degenbalm

Gegen den Willen der SVP hat der Schwyzer Kantonsrat am Mittwoch rund 6,7 Millionen Franken für den Kauf des Durchgangszentrums Degenbalm in Morschach bewilligt. Die Mehrheit des Parlaments sieht in dem Erwerb praktische und finanzielle Vorteile.

16.12.2020, 16.23 Uhr