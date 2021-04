Schwyz Karin Schwiter übernimmt das Ruder bei der SP Nach dem Rücktritt von Andreas Marty hat die Schwyzer Oppositionspartei die Führung neu besetzt. Jürg Auf der Maur 10.04.2021, 05.00 Uhr

Karin Schwiter wird Parteipräsidentin der SP Schwyz. Bild: PD

Die Schwyzer Sozialdemokraten haben eine neue Führung. Nach rund zehn Jahren an der Spitze der grössten Schwyzer Oppositionspartei ist der in Einsiedeln lebende Arther Andreas Marty am Freitagabend zurückgetreten.



Gleichzeitig wählten die Schwyzer SP-Mitglieder am ersten virtuell geführten Parteitag eine neue Führungscrew. Zur Präsidentin gewählt wurde die bisherige Vizepräsidentin und ehemalige Schwyzer Kantonsratspräsidentin Karin Schwiter aus Lachen. Das Vizepräsidium übernimmt mit dem erst 25-jährigen Elias Studer aus Arth-Goldau der ehemalige Präsident der Schwyzer Juso und Wahlkampfleiter der SP.

«Ich kann von Andreas Marty eine Partei übernehmen, die in sehr gutem Zustand ist», freut sich 43-Jährige, die Dozentin an der Universität Zürich ist. In den letzten beiden Kantonsratswahlen konnte die Partei nicht weniger als sechs Mandate zulegen. Heute zählt die SP-Kantonsratsfraktion 17 Köpfe und ist damit die grösste SP-Fraktion, die es im Schwyzer Kantonsrat je gab.

Noch immer hofft die SP, wieder einmal in die Schwyzer Regierung zurückkehren zu können und – wohl schwieriger – erneut ins eidgenössische Parlament einzuziehen.

Die Partei sei auf dem richtigen Weg, erklärte denn auch Parteipräsident Andreas Marty in seinem Rechenschaftsbericht: «Im vergangenen Jahr konnten wir unser 500. Parteimitglied begrüssen.» Es habe erfreuliche politische Erfolge für seine Partei gegeben, daneben aber «leider auch schmerzhafte Niederlagen». Zu den schlechten Erinnerungen gehört die Nichtwahl eines SP-Mitglieds in die nach wie vor rein bürgerliche Regierung, obwohl gemäss Marty mit Michael Fuchs oder Elsbeth Anderegg Marty bestens ausgewiesene Kandidaturen vorhanden gewesen wären.

Schwiter setzt auf Frauenpolitik und Ideenschmiede

Im Gespräch erklärte die neu gewählte Präsidentin, wo sie in ihrer Amtszeit Pflöcke einschlagen wolle. Ziel der SP sei, dass hier die spannenden Diskussionen geführt würden, um die Gesellschaft weiterzuentwickeln. Schwiter: «Wir wollen die Ideenschmiede für die Zukunft sein und konkreten Lösungen für die Klimakrise, die Care-Krise und die wachsende Ungleichheit zwischen Arm und Reich zum Durchbruch verhelfen.»

Schwiter zeigt sich optimistisch, dass das auch möglich sein wird: «Wir haben in der politischen Mitte nun genügend progressive Kräfte, um gemeinsam erfolgreich vorwärtszugehen.» Die Schwyzer SP wolle die «treibende Kraft dieser Transformation hin zu einer sozialeren und ökologischeren Gesellschaft sein».

Ein grosses Anliegen werden der bekannten Schwyzer Feministin, die auch bei der Organisation des letzten Frauenstreiks an vorderster Front aktiv war, die Frauen sein. «Wir haben hier nach wie vor riesige Defizite. Dies hat sich beispielsweise jüngst gezeigt, als sich der Kantonsrat mit seinen 90 Männern weigerte, die Hebammen für ihren Pikettdienst zu entschädigen.»