Schwyz Kranzschwinger Adi Laimbacher wird Taxi-Unternehmer Der 105-fache Schwyzer Kranzschwinger Adi Laimbacher startet ein neue Karriere. Diesmal im Transportwesen. bote.ch 15.12.2020, 01.11 Uhr

28 Jahre lang leistete Patron Hugo Muheim mit seinem Team jeweils 24 Stunden, sieben Tage die Woche Transportdienst in unserer Region. Nun bricht für Geschäftsführer Hugo Muheim und seine HH Taxizentrale GmbH ab Januar eine neue Ära an. Der passionierte Unternehmer verkauft an Adi Laimbacher, den bekannten Kranzschwinger aus Schwyz.