Schwyz: Langfinger haben es auf unverschlossene Autos abgesehen

Schwyz Langfinger haben es auf unverschlossene Autos am Dorfrand abgesehen In letzter Zeit sind abseits des Dorfs Schwyz mehrere Diebstähle aus offenen Fahrzeugen und Wohnungen gemeldet worden. Von Zufall kann man nicht mehr sprechen. Geri Holdener Jetzt kommentieren 17.03.2023, 17.09 Uhr

Die Täter versuchen einfach ihr Glück: Ist das Auto offen oder verschlossen? Bild: Geri Holdener

Die Zeiten scheinen vorbei, als man seinen Wagen ohne Sorge irgendwo fernab unverschlossen abstellen konnte. An den letzten zwei Wochenenden kam es ausserhalb des Dorfzentrums von Schwyz, unter anderem im Obdorf und im Haggen, gezielt zu Einschleichdiebstählen in offene Fahrzeuge. Auch in abgelegene Gebäude haben sich die Langfinger eingeschlichen. Der Schwyzer Polizei sind alles in allem sechs Fälle gemeldet worden.

Aus den unverschlossenen Fahrzeugen wurde zu jeder erdenklichen Tages- und Nachtzeit alles Mögliche geklaut. Vereinzelt haben die Täter die Wagen regelrecht leergeräumt. In einem Fall kam noch das E-Bike nebenan weg, das später weiter unten im Dorf wiederentdeckt wurde. Das war wohl das Fluchtvelo. Die unbekannte Täterschaft drang durch offene Haustüren in die Häuser ein, schnappte sich in einer Küche Bargeld und ein Handy. Auch Kellergeschosse wurden durchstöbert.

Der Schwyzer Polizeisprecher Roman Gisler erinnert eindringlich daran, die Fahrzeuge immer zu verschliessen, auch wenn sie in verlassenen Gebieten parkiert sind: «Es gibt Täter, die versuchen einfach ihr Glück.» Ein kurzer Griff an die Autotür, und schon winkt vielleicht eine Beute. Zu allem Überfluss spricht die Versicherung bei Diebstahl aus offenen Fahrzeugen allenfalls von Grobfahrlässigkeit und kann die Leistung kürzen.

