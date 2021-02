Schwyz Lohngleichheit zwischen Kindergarten- und Primarschullehrer wird angestrebt Kindergartenlehrpersonen sollen gleich viel Lohn wie Lehrpersonen an Primarschulen erhalten. Der Schwyzer Regierungsrat hat eine entsprechende Teilrevision dem Kantonsrat unterbreitet. 04.02.2021, 10.35 Uhr

(pl) Der Schwyzer Regierungsrat unterbreitet dem Kantonsrat eine Teilrevision des Personal- und Besoldungsgesetzes für Lehrpersonen an der Volksschule. Ziel der Revision ist es, Kindergartenlehrpersonen in ihrer Entlöhnung den Lehrpersonen der Primarschule gleichzustellen, schreibt der Kanton in einer Mitteilung vom Donnerstag. Damit werde dem Umstand Rechnung getragen, dass es für die Schulträger im Kanton Schwyz schwierig ist, geeignete Kindergartenlehrpersonen zu rekrutieren und dass die Ausbildung beider Stufen an der Pädagogischen Hochschule (PH) gleichwertig ist.