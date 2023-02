Nadia Hürlimann-Styger: der neue Alltag der Ex-Skirennfahrerin

Schwyz «Meine verstorbene Schwester hat mich an den Rennen als Schutzengel begleitet»: So sieht der Alltag von Nadia Hürlimann-Styger heute aus Nadia Hürlimann-Styger aus Sattel zählte zu den besten Schweizer Skirennfahrerinnen ihrer Generation. Vier Weltcupsiege fuhr sie heraus. Die 44-Jährige erklärt, wie der frühe Tod ihrer Schwester sie geprägt hat, und wagt einen Medaillentipp für die bevorstehende Ski-WM. Robert Betschart Jetzt kommentieren 04.02.2023, 05.00 Uhr

Nadia Hürlimann-Styger beendete 2011 ihre Karriere als Skirennprofi. Sie lebt auch heute noch zusammen mit ihrer Familie in Sattel. Bild: Robert Betschart

Nadia Hürlimann-Styger, wie oft fahren Sie heute noch Ski?

Ich bin mit dem Skisport immer noch stark verbunden und arbeite mit Herzblut beim Skiclub Sattel-Hochstuckli mit. Wenn es der Schnee zulässt, bin ich deshalb vielleicht zwei- bis dreimal die Woche auf den Skiern. Mir geht es aber nicht mehr darum, möglichst viele Kilometer zu fahren, sondern ich gehe zwischendurch auch gerne mal einen Kaffee trinken. Am liebsten bin ich hier im Sattel-Hochstuckli mit unseren Kindern auf der Piste unterwegs.

Sie haben drei Kinder, engagieren sich für den Skiclub. Was macht Nadia Hürlimann-Styger heute sonst noch?

Ich bin eigentlich eine Allrounderin geworden. Einerseits bin ich als Hausfrau für die Familie da, anderseits mache ich aber auch noch das Büro für mein Fitnessstudio hier in Sattel. Mein Mann hat ein Elektrounternehmen, und so geht uns die Arbeit eigentlich nie aus.

Dieser Winter war bislang nicht einfach für die Skigebiete. Es fehlte der Schnee, und das könnte sich häufen. Wie sehen Sie die Zukunft des Skirennsports?

Als TK-Chefin und Vorstandsmitglied beim Skiclub Sattel-Hochstuckli erlebe ich das Problem hautnah mit. Ich bin für die Organisation des Trainings- und Rennbetriebs mitverantwortlich. Da hatten wir in diesem Jahr und auch davor häufig Mühe. Wir mussten entweder auf andere Orte ausweichen oder alternative Trainings wie Schlittschuhlaufen oder Inlineskaten durchführen, da schlicht und einfach der Schnee fehlte.

Das heisst?

Für tiefer gelegene Skigebiete wie hier in Sattel-Hochstuckli könnte es in Zukunft schwieriger werden. Wenn ich an meine Zeit zurückdenke, wäre ich vielleicht nie eine Skirennfahrerin geworden, hätte ich nicht die Möglichkeit gehabt, direkt vor der Haustüre Ski zu fahren. Ich war noch nie eine, die Probleme heraufbeschwört, bevor sie da sind. Aber die Entwicklung macht mich nachdenklich.

Sie selbst können auf eine erfolgreiche Skikarriere zurückschauen, haben unter anderem vier Weltcuprennen gewonnen. Was ist Ihnen am besten in Erinnerung geblieben?

Mein erster Sieg war natürlich ein ganz besonderes Highlight. Ich zeigte damals eine konstante Saison, fuhr regelmässig unter die besten zehn, und dann, ganz am Ende des Winters 2003/2004, klappte es im Super-G von Sestriere. Aber auch der Abfahrtssieg in Whistler 2008, nur eine Hundertstelsekunde vor Lindsey Vonn, ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Zudem war der Doppelsieg mit meiner Teamkollegin Fränzi Aufdenblatten eine ganz schöne Geschichte. Es war Fränzis erster Weltcupsieg überhaupt, und auch wenn es komisch klingen mag, ich bin damals so gerne Zweite geworden.

Zur Person Name: Nadia Hürlimann-Styger

Geburtsdatum: 11. Dezember 1978

Zivilstand: verheiratet, drei Buben (6-, 8- und 9-jährig)

Wohnort: Sattel

Beruf: Betreiberin StygiFit Sattel, Hausfrau

Grösste Erfolge als Skirennfahrerin: 4 Weltcupsiege (3 Super-G, 1 Abfahrt), insgesamt 6 Podestplätze, zweimal 3. Rang in der Super-G-Gesamtwertung (Saison 05/06 und 09/10)

Hobbys: Volleyball, Familie, Zauberwürfel lösen

Lieblingsessen: Fitnessteller

Lieblingsgetränk: Ovomaltine

Was braucht es, um es an die Spitze zu schaffen? Mussten Sie in Ihrer Jugend und als junge Frau auf vieles verzichten?

Ich denke, mein Weg war etwas speziell. Das erste Rennen gewann ich erst, als ich 13 Jahre alt war. Vorher hätte wahrscheinlich keiner auch nur 5 Rappen darauf gewettet, dass aus mir mal ein Skiprofi werden könnte. Ich habe dann bei uns auf der Gemeinde eine normale KV-Lehre gemacht, konnte mich aber dank der Unterstützung des Arbeitgebers und der Schule trotzdem auch auf den Skisport fokussieren. Das war eine anstrengende Zeit. Ich würde aber nicht sagen, dass ich auf etwas verzichten musste.

Als Sie 10 Jahre alt waren, starb ihre ältere Schwester an akuter Leukämie. Das muss für Sie und die ganze Familie unglaublich schwer gewesen sein. Wie hat Sie das geprägt?

Das ist etwas, was auch jetzt noch ein Teil von mir und der ganzen Familie ist. Ich war damals 10 Jahre alt, und meine Schwester 15. Wir haben innerhalb der Familie, wir waren vier Kinder, auch nach ihrem Tod immer oft über sie gesprochen, und unsere Gedanken waren immer bei ihr, als ob sie immer noch da ist. Ich glaube auch, dass sie mich während meiner ganzen Karriere an den Rennen immer als Schutzengel begleitet hat. Ich wusste, dass sie darauf achtet, dass alles so kommt, wie es muss.

Sie mussten vor allem zu Beginn Ihrer Profikarriere einige Rückschläge einstecken und waren oft verletzt.

Ja, ich habe mich leider oft gleich zu Beginn der Saison relativ schwer verletzt und gleich dreimal wegen eines Kreuzbandrisses die gesamte Saison verpasst. Aber ich wollte weiterkämpfen und weitermachen. Vor allem jetzt als Mutter weiss ich, dass diese Verletzungen sicher auch für die Eltern sehr schwer mitanzusehen waren. Aber zum Glück hat sich die Mühe später ausbezahlt.

Als Sie verletzungsfrei unterwegs waren, zählten Sie im Speedbereich zur absoluten Spitze. An Gross­anlässen schaute aber keine Medaille heraus. Sie wurden an der WM einmal Vierte und an Olympia Fünfte und Sechste. Fuchst Sie das heute noch?

Natürlich wäre es schön gewesen, wenn es für eine Medaille gereicht hätte. Trotzdem war alleine die Teilnahme an diesen Grossanlässen ein schönes Erlebnis. Und im Nachhinein denke ich: Was hätte es geändert, wenn ich eine Medaille gewonnen hätte, was wäre jetzt anders? Klar, es wären wunderbare Emotionen gewesen, die man ein Leben lang mitträgt. Aber ich hege sicher keinen Groll, wenn ich daran zurückdenke.

Am Montag beginnt die Ski-WM in Courchevel/Méribel. Schauen Sie die Rennen jeweils live im Fernsehen? Haben Sie Zeit dafür?

Ja, wenn es geht, dann sicher. Es ist aber nicht so, dass ich mir extra alles freihalte, um alle Rennen zu sehen. Ich verfolge sie aber sicher möglichst nah mit.

Der Kanton Schwyz ist mit Corinne Suter und Wendy Holdener ja gleich mit zwei Trümpfen an der WM vertreten. Wie schätzen Sie die Medaillenchancen der beiden ein?

Die Chancen sind sehr intakt. Ich mochte es Wendy Holdener von Herzen gönnen, dass sie in diesem Winter die ersten Siege im Slalom einfahren konnte. Deshalb zählt sie für mich ganz klar zu den Mitfavoritinnen. Und auch in der Kombination liegt sicherlich einiges drin. Corinne Suter ihrerseits ist ja vor Kurzem relativ heftig gestürzt. Dass sie aber vergleichsweise glimpflich davongekommen ist, zeigt, wie austrainiert ihr Körper und wie fit sie ist. Zudem hat sie schon öfters bewiesen, dass sie nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen ist. Deshalb ist auch bei ihr alles möglich.

Die beiden fahren in der absoluten Weltspitze. Was macht sie so stark?

Wendy überzeugt mit ihrer fast schon unheimlichen Konstanz. Sie fährt seit Jahren ganz vorne mit und verfolgt ihre Ziele sehr genau. Corinne galt lange als grosses Talent, hatte aber zu Beginn etwas Mühe. Sie beeindruckt aber mit ihrer Athletik und hat mit dem Gewinn der Abfahrts- und der Super-G Kugel schon bewiesen, dass sie auch über eine Saison die Beste sein kann. Ich glaube, am Ende vereinen beide viel Fleiss, viel Training und auch ein wenig Glück, dass sie nicht oft schwer verletzt waren.

Der Kanton Schwyz bringt immer wieder hervorragende Skifahrer hervor. Insbesondere Schwyzer Frauen schaffen es immer wieder in den Weltcup und sorgen für Furore. Woran liegt das aus Ihrer Sicht?

Ich wurde das schon einige Male gefragt, und es ist schwierig zu sagen. Einerseits haben wir hier in der Region einige sehr gute Skigebiete direkt vor unserer Nase. Das motiviert viele Junge, dem Skirennsport nachzugehen. Zudem helfen sich die verschiedenen Skiclubs untereinander. Das Ziel aller ist es, möglichst viele Kinder zum Skifahren zu animieren. Davon profitiert am Ende der Nachwuchs.

Ihr Tipp: Wie viele Medaillen holt die Schweiz an der WM?

Die Schweiz ist sehr gut aufgestellt. Ich glaube, dass wieder ein ähnlich starkes Resultat drinliegt wie 2019. Ich tippe auf neun Medaillen.

