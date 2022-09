Schwyz Weltneuheit im Hoch-Ybrig: So sieht die neue Seilbahn aus Das neue Bahnsystem heisst Tri-Line und ist eine Weltneuheit. Für 22 Millionen Franken wird bis 2025 eine neue Bahn gebaut, die den Seilbahnbau neu definiert. Andreas Seeholzer Jetzt kommentieren 08.09.2022, 08.27 Uhr

Eine «Weltneuheit»: Die neue Seilbahn Weglosen–Seebli. Video: Tele Züri

Mit einer neuen Bahn läuten Doppelmayr/Garaventa und die Ferien- und Sportzentrum Hoch-Ybrig AG das nächste Seilbahn-Zeitalter ein. Wie es am Mittwoch an einer Medienorientierung hiess, besteht die neue Seilbahn Weglosen–Seebli aus zwei Tragseilen, auf denen die Gondeln auf Rollen durch ein Zugseil bewegt werden. Das System «Tri-Line» wird laut Arno Inauen, Geschäftsführer Garaventa AG, «die Seilbahntechnik nachhaltig verändern».

So soll die neue Bahn mit einem Masten ab 2025 ins Hoch-Ybrig fahren. Bild: Hoch-Ybrig AG

Denn das neue System ist in sämtlichen Anwendungsgebieten – im Winter, im Sommer und in der Stadt – einsetzbar, und die kompakte Ausführung sorgt bei hoher Effizienz für einen minimalen ökologischen Fussabdruck. Ein weiteres wichtiges Merkmal der TRI-Line ist – dank der beiden Tragseile – eine sehr hohe Windstabilität. Im Hoch-Ybrig kommt ein weiteres positives Merkmal hinzu: Für die neue Bahn braucht es nur einen Standort für die Stützen.

1600 Personen pro Stunde befördern

Im Hoch-Ybrig wird die weltweit erste TRI-Line die 52 Jahre alte Pendelbahn mit 1100 Personen pro Stunde Förderleistung ersetzen. Die neue Bahn schafft im Anfangsausbau eine Förderleistung von 1400 Personen pro Stunde, im Endausbau ist sogar der Transport von 1600 Personen pro Stunde möglich. Pro Gondel finden 12 Personen einen Sitzplatz, in Stosszeiten können 18 Personen transportiert werden. Die Seilbahn Weglosen–Seebli wird mit 20 Gondeln bestückt.

Die neuen Tal- und Bergstationen werden neben den bestehenden Stationen errichtet. Wie Urs Keller, Geschäftsführer der Ferien- und Sportzentrum Hoch-Ybrig AG und Projektleiter der neuen 3S-Bahn sagt, wird 2023 die neue Bergstation gebaut und 2024 die Talstation. «Während dieser Zeit kann die bestehende Bahn weiter betrieben werden.» Da sich die neue und die alte Bahn in der Mitte kreuzen, müssen die Gäste zwischen April 2025 bis Oktober 2025 auf die Laucherenbahn ausweichen, denn in dieser Zeit wird die neue Bahn fertig erstellt. Gebaut wird immer in den Sommermonaten.

Die geplante neue Bergstation. Bild: Hoch-Ybrig AG

22 Millionen Franken investieren

Die gesamten Investitionen belaufen sich auf rund 22 Millionen Franken. Schon in den vergangenen Jahren wurde darum durch die Ferien- und Sportzentrum Hoch-Ybrig AG keine Dividende mehr ausbezahlt. Urs Keller rechnet damit, dass die neue Bahn bis in rund zehn Jahren amortisiert sein sollte. Denn nebst dem geringeren Stromverbrauch kann die Bahn deutlich mehr Personen befördern. «Es ist ein Generationenwerk», sagt Arno Inauen, «und für die ganze Region von grösster Bedeutung.». Das Gebiet im Hoch-Ybrig zieht sowohl im Winter als auch im Sommer zahlreiche Gäste aus den Agglomerationen Zürich, Aargau, Zug, Luzern und Umgebung zum Skifahren oder Wandern an. Als Ganzjahresdestination bietet die Region den Gästen ein breites Spektrum an Aktivitäten, wobei die Seilbahn Weglosen–Seebli die zentrale Rolle spielt.

