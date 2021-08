Unwetterschäden von über 20 Millionen Franken im Kanton Schwyz

Schwyz Nach Starkregen: Schäden von über 20 Millionen Franken Zurzeit werden im Kanton Schwyz die Schäden des Starkregens erfasst. Es war der nässeste Juli seit Messbeginn. Andreas Seeholzer 10.08.2021, 09.43 Uhr

Auf die zwei bereits regenreichen Monate Mai und Juni folgte ein extrem nasser Juli. «Vielerorts wurde im Kanton Schwyz der nässeste Juli seit Messbeginn im Jahr 1864 verzeichnet», sagt Theo Weber, Vorsteher des Amts für Wald und Natur gegenüber dem Boten der Urschweiz. In der Folge kam es zu Hangrutschen und Murgängen in den Regionen Gersau, Ingenbohl, Schwyz, Lauerz, Alpthal, Rothenthurm, Einsiedeln, Altendorf, Schübelbach, Reichenburg, im Wägital und insbesondere in Vorderthal.