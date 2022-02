Neue Leitung der Schwyzer Kriminalpolizei

Schwyz Neue Leitung: Ehemaliger Staatsanwalt übernimmt Kriminalpolizei-Chefposten Der Regierungsrat hat Philipp Fässler per 1. August zum neuen Chef Kriminalpolizei ernannt. 10.02.2022, 13.58 Uhr

Philipp Fässler (rechts) ist der neue Chef Kriminalpolizei und Erich Krummenacher der neue Chef Ermittlungsdienst/Stv. Chef Kriminalpolizei. Bild: PD

Der in der Gemeinde Schwyz wohnhafte 34-jährige Philipp Fässler verfügt über einen Hochschulabschluss in Rechtswissenschaften, schreibt der Kanton Schwyz in einer Mitteilung zu Fässlers Beförderung zum Chef Kriminalpolizei. Nach seiner früheren Tätigkeit als Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Höfe Einsiedeln übernahm er am 1. Januar 2021 die Leitung des Ermittlungsdienstes der Kantonspolizei und war gleichzeitig stellvertretender Chef Kriminalpolizei.