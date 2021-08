Schwyz Neuer Hofladen und Kleintierzoo geplant: Junges Paar übernimmt Gutsbetrieb in Immensee Auf Klaus und Josefine Scheuber folgen Samuel und Nina Meier. Sie führen künftig den Landwirtschaftsbetrieb der Missionsgesellschaft Bethlehem. Einiges wird sich nächstes Jahr ändern. 12.08.2021, 09.56 Uhr

Nach über 30 Jahren erhält der Landwirtschaftsbetrieb der Missionsgesellschaft Bethlehem in Immensee eine neue Führung. Mit dem künftigen Bauernpaar wird gleichzeitig eine Neuausrichtung vorgenommen.

Samuel und Nina Meier übernehmen per Anfang nächstes Jahr den 38 Hektaren grossen Landwirtschaftsbetrieb der Missionsgesellschaft Bethlehem in Immensee. Das junge Paar tritt die Nachfolge von Klaus und Josefine Scheuber an, die seit 1990 den Hof erfolgreich führen und sich aus gesundheitlichen Gründen frühzeitig in Pension begeben.

35 Braunviehkühe kommen Ende Oktober an

Bereits Ende Monat ziehen die 27-jährige Nina und der 26-jährige Samuel Meier in das Bauernhaus gleich neben der Wohnsiedlung Im Bethlehem in Immensee. Aktuell ist Samuel Meier noch auf dem Bauernbetrieb seines Vaters im zürcherischen Rüschlikon tätig. Ende Oktober treffen die 35 Braunviehkühe des jungen Bauernpaars auf dem Hof ein. «So können wir eine reibungslose Übergabe vom alten zum neuen Pächter garantieren», sagt Hansruedi Küng, technischer Leiter bei der Missionsgesellschaft. «Klaus Scheuber hat den Betrieb über 30 Jahre geführt und sich ein enormes Wissen angeeignet, das nicht verloren gehen soll.»

Das neue Pächterpaar wird einiges wie bisher weiterführen, so beispielsweise die Schweinemast in der Rütlimatt. Auch die stattliche, zwei Hektaren umfassende Obstanlage bleibt bestehen und wird längerfristig durch neue, ökologische Sorten ergänzt. Gleichzeitig werden Samuel und Nina Meier dem Pachtbetrieb eine neue Ausrichtung verleihen: näher zur ökologischen und nachhaltigen Landwirtschaft. Küng erklärt:

«Unser Ziel ist es, den Einsatz von Pestiziden so weit wie möglich zu reduzieren und wenn möglich Teile des Betriebes durch das Bio-Suisse-Label zertifizieren zu lassen.»

Besucher sind herzlich willkommen

Doch wichtiger als bekannte Labels erachtet der technische Leiter die Regionalität und die Zugänglichkeit des Hofes für die Öffentlichkeit. «Der Bauernhof wird offen für Besucher gestaltet, die Leute sollen vorbeikommen und die Landwirtschaft in ihrer Vielseitigkeit erleben können», sagt er. Dazu wird der markante, 1928 erbaute und unter Schutz stehende Rundbogenstall im Badhügel künftig zum Hofladen umgebaut und mit einem «Kleintierzoo» ergänzt.

Der charakteristische Stall wird zudem um ein Kühllager für das vor Ort produzierte Obst und Fleisch sowie um einen Milchverarbeitungsbetrieb erweitert. Der künftige Pächter Samuel Meier sagt:

«Unser Ziel ist es, möglichst viel selbst produzieren und direkt vermarkten zu können.»

Das Sortiment des Hofladens soll längerfristig auch Waren anderer Betriebe aus dem Bezirk Küssnacht umfassen. Zudem finden die eigenen Produkte Verwendung in der Küche des neuen Bistros Im Bethlehem gleich nebenan.

Neuer Stall für mehr Tierwohl

Zur Obst-, Fleisch- und Milchproduktion werden längerfristig vor Ort angebaute Brotgetreide und Mehle dazukommen. In den nächsten zwei Jahren wird im Rütli auf der anderen Seite der Artherstrasse zudem ein grosszügiger Freilaufstall für die Kühe realisiert und als sogenannter Kompostierungsstall betrieben. Dieser bringt erheblich mehr Raum und Komfort für die Tiere mit sich.

Der Bau der neuen Wohnsiedlung, bei der bis 2030 bis zu 180 Wohnungen realisiert werden, hat die Missionsgesellschaft zur umfassenden Neuausrichtung des Landwirtschaftsbetriebes bewogen. «Klaus Scheuber hat den Betrieb mit seiner Familie in all den Jahren tadellos geführt», sagt Hansruedi Küng. «Als Meisterlandwirt und Ausbildner von Lernenden vermittelt er immer sehr grosse Verbundenheit zu Natur und Tieren.» (pd)