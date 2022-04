NZZ-Feuilleton-Chef Benedict Neff über die Schwyzer Seele

Schwyz «NZZ»-Journalist Benedict Neff über die Schwyzer Seele: «Mir gefällt die Mentalität: Freiheitsdrang und Widerspruchsgeist» Aufgewachsen in Rickenbach, analysiert Benedict Neff nun als Feuilleton-Chef der «NZZ» das Weltgeschehen, aber auch die Schwyzer Seele. Flurina Valsecchi Jetzt kommentieren 25.04.2022, 08.38 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Ich habe keine Angst, mich mit meiner Meinung zu exponieren»: «NZZ»-Journalist Benedict Neff. Bild: Christoph Ruckstuhl/NZZ

Kürzlich schrieben Sie: Bern und Zürich sind der Kopf der Schweiz, Schwyz ist der Bauch. Wie meinten Sie das?

Die Schwyzer lassen sich stark von ihren Instinkten, ihrem Bauchgefühl, leiten. Sie reagieren immer dann empfindlich, wenn sich Machtverhältnisse verschieben, ihre individuelle Freiheit eingeschränkt wird. Die Meinung von Experten beeindruckt die Leute meistens auch nicht sehr. So war es kein Wunder, dass die Corona-Massnahmen in Schwyz besonders schlecht angekommen sind. Manche sprachen sogar von «Gesslerhut-Massnahmen».

Erachten Sie dies als eine Tugend, oder ist es einfach nur Sturheit?

Mir gefällt die Mentalität: der Freiheitsdrang und der Widerspruchsgeist. Ich bin froh, dass ich in dieser Umgebung aufgewachsen bin, sie hat mich stark geprägt. Aber klar ist auch, dass es nicht immer nur um Selbstbestimmung und Unabhängigkeit geht. In der Corona-­Frage haben manche Schwyzer vor lauter «Einsatz für die Freiheit» den pragmatischen Nutzen einer Impfung nicht mehr gesehen. Und da ist es ganz gut, wenn das Freiheitsgefühl etwas stabilisiert wird. Schliesslich führt das Zusammenspiel von Kopf und Bauch zu guten Lösungen.

Sie schrieben weiter: Ein Bhaupti zu sein, ist in Schwyz ziemlich okay Wissen Sie es in Ihren Analysen auch immer besser als alle andern?

Der Impuls, sich schnell eine Meinung zu bilden, ist bei mir auch da. Ich habe keine Angst, mich mit einer Meinung zu exponieren. Das hilft mir in meinem Beruf. Allerdings müssen Meinungen im Journalismus mit Fakten unterlegt werden. Oftmals durchdringe ich ein Thema erst richtig, wenn ich am Schreiben bin. Und dann merke ich, dass alles viel komplizierter ist. Ich habe also auch einen Hang zum Bhauptitum, versuche meine Meinung aber immer kritisch zu überprüfen und eine These auch mal fallen zu lassen.

Feuilleton-Chef der «NZZ» zu sein, ist einer der prestigeträchtigsten Jobs im Schweizer Journalismus. Wie schafft man es mit nicht einmal 40 Jahren auf diesen Posten?

Eins hat sich aus dem andern ergeben. Ich studierte Germanistik und Geschichte, wurde Medienjournalist, Inland-Redaktor, dann Korrespondent in Berlin für die «Basler Zeitung» und die «NZZ». Schliesslich arbeitete ich als «Chief of Staff» für den CEO des deutschen Medienkonzerns Axel Springer. Kurz nach der Uni hatte ich noch keine Ahnung, was aus mir werden soll.

In anderen Zeitungen heisst der Bund Kultur, Trend oder Gesellschaft. Bei der «NZZ» heisst Ihr Ressort noch immer Feuilleton. Weshalb so altbacken?

Eine Leserin sagte mir kürzlich, das töne wie ein altes Sofa. Vielleicht hat sie recht. Aber das Feuilleton der «NZZ» ist eine sehr erfolgreiche Marke, mit einer langen Tradition. Warum also sollten wir es anders benennen?

Beim Feuilleton stellt man sich automatisch eine Zeitung auf Papier vor. Wie haben Sie es mit der Digitalisierung?

Sie beschäftigt mich nicht sehr. Die Digitalisierung ist eher eine Selbstverständlichkeit. Dass wir unsere Geschichten für Print und Online planen, ist normal. Der Fokus liegt mittlerweile klar im Onlinebereich. Gleichzeitig ist es mir wichtig, dass wir die Zeitung hochhalten. Im Feuilleton achten wir besonders darauf, dass unsere Seiten auch eine ästhetische Anmutung haben.

In Ihren Texten nehmen Sie oft eine andere Haltung als der Mainstream ein. Warum? Sind Sie Roger Köppel in nett?

Roger Köppel ist auch nett – aber ich bin oft nicht seiner Meinung. Zurzeit finde ich seine Beiträge zum Krieg in der Ukraine himmelschreiend. Ich habe auch keinen Drang, partout das Gegenteil zu sagen, was alle andern sagen. Aber natürlich ecke ich mit meinen Kommentaren auch immer mal wieder an.

So ein Fall war etwa Ihr Text zu den Flüchtlingen, wo Sie erklärten, dass uns Kiew näher sei als Damaskus.

Ja. In manchen Kreisen wurde kritisiert, dass die Aufnahmebereitschaft für ukrainische Flüchtlinge höher sei als für syrische Flüchtlinge. Ich versuchte, in einem Kommentar zu erklären, warum das so ist, und verglich die jetzige Situa­tion mit der Flüchtlingskrise von 2015/16. Heute kommen vor allem Frauen und Kinder, es sind europäische Nachbarn. Dass uns die Ukrainer näher sind als die Syrer, ist kein Skandal. Natürlich bekam ich darauf empörte Mails. Doch davon darf man sich nicht einschüchtern lassen.

Es gefällt Ihnen zu provozieren.

Manchmal. Ein Kommentar sollte aber vor allem überzeugen. Und im besten Fall diejenigen zum Denken anregen, die komplett anderer Meinung sind.

Über welche Themen würden Sie nie schreiben?

Ich habe kein Tabuthema, das ich umschiffen würde. Sicher möchte ich nie als Korrespondent in Brüssel über die Europapolitik berichten. Ich stelle es mir quälend vor, täglich diesen bürokratischen Betrieb zu beschreiben.

Sie halten die EU für unnötig.

Die Idee ist gut, die praktische Umsetzung weniger. Ich befürworte es, dass die Schweiz nicht Mitglied der EU ist. Die politischen Eigenheiten, die das Land ausmachen, könnten wir in diesem Verbund so nicht mehr pflegen. Denken wir nur an die direkte Demokratie.

Gerade auch im Ukraine-Krieg zeigt sich aber, dass die Schweiz abhängig davon ist, was rundherum entschieden wird.

Ich finde es richtig, dass die Schweiz die Sanktionen der EU gegen Russland übernommen hat. Neutralität wäre in diesem Fall Komplizenschaft mit Russland. Dass die Schweiz auch vom Ausland abhängig ist, ist klar. Sie bewahrt sich aber immer noch mehr Freiheiten, wenn sie nicht in der EU ist.

Sie lebten einige Jahre in Deutschland. Was unterscheidet die Schweiz von unserem Nachbarn?

Die Deutschen sind viel staatsgläubiger. Während bei uns Begriffe wie Freiheit und Unabhängigkeit für das Staatsverständnis konstitutiv sind, sind es in Deutschland Gerechtigkeit und Gleichheit. Es wird umverteilt und reguliert. Der Wettbewerb wird stärker eingeschränkt, der Bürger viel stärker besteuert. Als Alleinstehender mit einem Einkommen von knapp 60000 Euro greift in Deutschland bereits der Spitzensteuersatz von 42 Prozent. Die Schwyzer würden auf die Barrikaden gehen!

Was schätzen Sie an den Deutschen?

Dass sie Tacheles reden. Wobei in Berlin die Direktheit schon fast in Unverschämtheit übergeht. In der Schweiz sind wir höflich, benutzen gern den Konjunktiv – «ich hätte gern» und «ein bisschen». Wenn wir mal etwas kritisieren, merken es die Deutschen oft nicht einmal, weil es für sie zu wenig deutlich war.

Kommen wir von Deutschland zurück nach Schwyz. Welchen Bezug haben Sie heute zu Rickenbach, wo Sie aufgewachsen sind?

Meine Eltern und mein Bruder mit seiner Familie leben in Rickenbach. Ich bin oft da, gehe langlaufen oder in die Berge, im letzten Sommer war ich wohl so oft auf dem Mythen wie noch nie. Landschaftlich ist Schwyz grossartig. Ich fühle mich dem Ort sehr verbunden.

Verfolgen Sie die Schwyzer Politik auch so genau wie die nationale und internationale?

Nein. Aber wenn ich bei meinen Eltern bin, schlage ich den «Boten» auf.

Ah, das freut uns!

Ich finde es faszinierend, dass ihr auch im Print die Abonnenten halten könnt, während diese Zahlen bei den meisten Zeitungen zurückgehen. Bekannte von mir haben den «Boten» gekündigt, um ihn dann bald doch wieder zu abonnieren. Sie wussten nicht mehr, was im Dorf läuft.

Was würden Sie in Ihrem Heimatkanton sofort ändern?

Mich irritiert die Bauplanung. Schwyz ist in den vergangenen Jahren massiv verbaut worden. Jeder will sein eigenes Einfamilienhaus haben. Ich kann die Suche nach diesem Glück verstehen. Aber die leeren Hänge und Wiesen haben mir deutlich besser gefallen als das, was jetzt in Schwyz an Architektur so hingestellt wird.

Sie wohnen in Zürich in einem Hochhaus?

Nein, im Gegenteil, ich wohne fast ländlich, am Stadtrand von Zürich. Meine Eltern sagen, bei mir sei es ruhiger als bei ihnen in Rickenbach.

Blicken Sie nicht auch etwas zu klischeehaft auf Ihre Heimat, wenn Sie von den ewigen Nein-Sagern, den Corona-Skeptikern in Unter­iberg und dem EWR-Nein-Kleber an den Autos berichten?

Meine Eindrücke von Schwyz sind bestimmt auch von meiner Kindheit geprägt. Aber keine Sorge, mir ist bewusst, dass nicht alle Schwyzer Trychler sind. Ich komme regelmässig hierher und mache einen Realitätscheck.

Zur Person: Name: Benedict Neff

Geburtsdatum: 23. April 1983

Wohnort: Zürich

Zivilstand: ledig

Beruf: Journalist

Hobbys: Langlauf, Jogging, Kino, Lesen

Lieblingsessen: Pasta

Lieblingsmusik: Pop

Lieblingsbuch: Der Zauberberg

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen