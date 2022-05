Corinne Suter hat ein Olympia-Tattoo

Schwyz Olympia geht Corinne Suter unter die Haut Mit der Abfahrts-Goldmedaille an den Olympischen Spielen 2022 ging ihr grösster Kindheitstraum in Erfüllung. Nun hat sich Corinne Suter ihren bisher grössten Erfolg symbolisch mit den fünf olympischen Ringen als Tätowierung auf ihrem Unterarm verewigt. Jetzt kommentieren 09.05.2022, 14.37 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf Instagram veröffentlichte sie mit den Worten «I did something» ein Foto von sich am Strand, auf welchem das Tattoo auf ihrem Unterarm zu sehen ist. Somit sind die Erinnerungen an Peking nun für immer auf ihrem Körper verewigt.