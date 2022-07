Ozonvorfall im Hallenbad Lachen: Verfahren läuft

Lachen Ozonvorfall im Hallenbad: Es läuft ein Verfahren wegen Körperverletzung Nach dem Ozonvorfall im Hallenbad Lachen im Februar sind weiterhin Experten daran, die Unfallursache zu klären. Die Anlage bleibt geschlossen. Jetzt kommentieren 07.07.2022, 15.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Damals gab es ein Grossaufgebot an Rettungskräften. Bild: PD

Das Hallenbad Lachen bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Bis auf Weiteres bedeutet ziemlich sicher, dass auch im neuen Schuljahr erstmal kein Schwimmunterricht durchgeführt werden kann. Das hat die Schulleitung in einem Elternschreiben erklärt. «Wie bis anhin werden die Lehrpersonen aber für ihre Klassen ein ansprechendes Alternativprogramm gestalten, drinnen oder draussen. Dank der Sommermonate und warmen Temperaturen kann das Schwimmen bei einer guten Wetterprognose in den See verlegt werden», heisst es.