Schwyz Paukenschlag an Delegiertenversammlung: Gastro-Schwyz-Sektionen lösen sich auf Ein Wandel und Umbruch bahnt sich bei den Schwyzer Wirten an. Der Verband wird dafür gestärkt. Jetzt kommentieren 24.04.2022, 10.40 Uhr

Marco Heinzer, Gastronom und Präsident von Gastro Schwyz. Archivbild Bote der Urschweiz: Christoph Clavadetscher

Corona hat den Wirten zugesetzt, nicht nur wirtschaftlich, vielmehr auch in ihrer Vereins- und Verbandstätigkeit. An der Delegiertenversammlung von Gastro Schwyz, dem Kantonalverband, kam es buchstäblich zum Paukenschlag, wie der Bote der Urschweiz berichtet. Was sich langsam abgezeichnet hat, wird jetzt Tatsache. Die Sektion Region Einsiedeln/Ybrig löst sich Ende Jahr auf. Die Sektion Ausserschwyz hat sich bereits aufgelöst.

Weshalb es dazu kam, wird schnell ersichtlich, wie Präsident Marco Heinzer an der Versammlung erklärte. «Die Corona-Pandemie hat zu einem Zusammenwachsen innerhalb des Kantonalverbands geführt, der federführend gewesen ist in der Bewältigung der Krise», erklärt der Präsident von Gastro Schwyz. «Die Sektionen waren da weniger aktiv, weshalb die Frage aufgekommen ist, ob es die Sektionen überhaupt noch brauchen mag.»

Personelle Engpässe verlangen Anpassungen

Was sich in vielen Gaststätten abzeichnet, nämlich das akute Personalproblem, setzt sich auch in der Verbandstätigkeit fort, wie an der Verbandsdelegiertenversammlung in Einsiedeln zu erfahren war. Hinzugekommen sei das Problem, dass es immer schwieriger geworden sei, Vorstandsmitglieder für die regionalen Sektionen zu finden. So sollen die Regionen künftig im Kantonalverband aufgehen und vertreten sein, so Marco Heinzer.

In Einsiedeln wurde verdeutlicht, dass die Rekrutierungsschwierigkeiten und der Fachkräftemangel innerhalb der Gastronomie und der Hotellerie immer grösser werden. «Es fehlen uns vor allem Fachleute», konstatiert der Präsident. «Wir müssen die Branche für Fachkräfte attraktiver machen.»

Allerdings betonte der Präsident: «Es ist schön, euch alle endlich wieder physisch zu sehen!» Gastro-Schwyz-­Präsident Marco Heinzer war die Freude ins Gesicht geschrieben, als er am vergangenen Dienstag die 107. Delegiertenversammlung von Gastro Schwyz eröffnete. Neben 53 Delegierten hatten insgesamt 100 Mitglieder und Gäste den Weg in den grossen Saal des Klosters Einsiedeln gefunden.

Daniel Windlin ist neues Ehrenmitglied

Trotz der vergangenen und der aktuellen Krise darf Gastro Schwyz auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken. Für 2021 resultierte ein Gewinn. Die Rechnung wurde einstimmig angenommen. Das galt auch für die Erhöhung der Mitgliederbeiträge. Ab dem Jahr 2023 werden neu 50 statt wie bisher 45 Franken pro Mitglied fällig.

Der eigentliche Höhepunkt der Versammlung wurde unter dem Traktandum Ehrungen vollzogen. Daniel Windlin, langjähriger Vizepräsident des Verbands, wurde unter grossem Applaus zum Ehrenmitglied ernannt. Zusätzlich wurden Kari Reichmuth, alias «Stäfel-Kari», für seine 50-jährige Tätigkeit als Wirt sowie Franz und Ruth Wiget von Restaurant Adelboden in Steinen, welche nach 35 Jahren in den Ruhestand gehen, geehrt. (ml/eg)

