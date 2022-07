Interview: Petra Steimen über die Eigenheiten des Kantons Schwyz

Schwyz Petra Steimen im Interview: «Damit Frauen gewählt werden können, müssen sie sich zur Verfügung stellen» Zwei Jahre lang führte die 56-jährige Petra Steimen-Rickenbacher den Kanton als Frau Landammann. Ein Gespräch über die Eigenheiten des Kantons Schwyz, über Frauen in der Politik und die kommenden Wahlen. Patrizia Baumgartner Jetzt kommentieren 05.07.2022, 18.27 Uhr

Petra Steimen-Rickenbacher aus Wollerau ist nach zwei Jahren Frau Landammann wieder «normales» Regierungsmitglied. Bild: Patrizia Baumgartner, Höfner Volksblatt

Zwei bewegte Jahre als Frau Landammann liegen hinter Ihnen. Wie blicken Sie darauf zurück?

Es waren wirklich zwei herausfordernde Jahre, jedoch für alle. Trotzdem ist es so, dass der Kanton Schwyz heute hervorragend dasteht: Wir befinden uns finanziell in einer komfortablen Situation, die Arbeitslosenquote ist mit 0,7 Prozent sehr tief, und wir sind steuerlich attraktiv. Das erlaubt uns, zukunftsgerichtete Dinge anzugehen, wie zum Beispiel ein modernes Kinderbetreuungsgesetz oder ein neues, zweckmässiges Verwaltungsgebäude.

Sie haben unseren Kanton nach innen und nach aussen vertreten. Wie unterscheidet sich das voneinander?

Die Schwyzer kennen die Eigenheiten des Kantons und die Befindlichkeiten sowie die verschiedenen Regionen. Schon in Nachbarkantonen oder beim Bund braucht es zum Teil Erklärungen. Zum Beispiel, dass der innere, mittlere und äussere Kantonsteil unterschiedlich sind von den Gegebenheiten und den Leuten her. Ich nehme den Kanton Schwyz so wahr, wie es in der Präambel unserer Kantonsverfassung steht: stolz auf unsere Tradition und offen für die Zukunft.

Erst zum zweiten Mal in der Geschichte hatte Schwyz überhaupt eine Frau Landammann. Haben Sie das gespürt?

Frau Landammann sein zu dürfen, ist ein Privileg und nach wie vor keine Selbstverständlichkeit. Vor allem auf den Titel wurde ich oft angesprochen. Das ist sicher eine Spezialität von Schwyz. Für mich war es eine grosse Ehre und Freude, ihn während zwei Jahren zu tragen. In anderen Kantonen ist es eher eine Selbstverständlichkeit, dass eine Frau an der Spitze steht. Überrascht war man meist darüber, dass ich erst die zweite Frau in der Regierung bin.

Bald stehen Regierungsratswahlen an – sind Sie dann nicht mehr die einzige Schwyzer Regierungsrätin?

Am Ende des Tages bestimmen die Wähler, wie die Regierung zusammengesetzt ist. Damit Frauen gewählt werden können, ist es wichtig, dass sie sich auch zur Verfügung stellen. In der Regierungstätigkeit, bei Sachgeschäften und so weiter ist bei uns jedoch das Mann-/Frausein weniger ein Thema.

Zum Tagesgeschäft. Während der letzten zwei Jahre haben Sie auch das Departement des Innern geleitet. Wie viel grösser war der zusätzliche Aufwand als Frau Landammann?

Auch als Regierungsrat hat man immer zwei Funktionen inne: das Departement zu führen und im Kollegium zu arbeiten. Als Landammann kommen das Führen der Regierung und das Repräsentieren des Kantons hinzu. Das ist sicher ein zusätzlicher Aufwand, und es gilt, klar zu priorisieren und zum Teil zu delegieren. Es gab leider in der letzten Zeit nicht so viele Anlässe. Ich repräsentiere unseren Kanton gerne und schätze den Kontakt mit verschiedensten Menschen.

Was war das Highlight Ihrer Zeit als Frau Landammann?

Ich finde es schwierig, etwas Einzelnes herauszupicken. Ich habe jedoch den Regierungsrat sehr gerne geführt und denke auch, dass das Team in der letzten Zeit zusammengewachsen ist. Das merkte man sowohl in den Sitzungen, aber auch gegen aussen. Highlights waren die Repräsentationsaufgaben. Sie waren faszinierend, lehrreich und interessant. Einerseits gibt es jährliche Anlässe wie Generalversammlungen, andererseits auch sehr spezielle Dinge, zum Beispiel sind wir 2023 Gastkanton beim Sechseläuten.

Gab es auch Tiefpunkte als Frau Landammann?

Die Corona-Pandemie war eine sehr grosse Herausforderung und ein Kraftakt. Als dann endlich eine gewisse Entspannung da war, kam der schreckliche Ukraine-Krieg. Dieser hat natürlich auch Auswirkungen bis in den Kanton Schwyz.

Wie gelingt der Ausgleich zwischen diesen sehr fordernden Aufgaben und Ihrem Privatleben?

Schlaflose Nächte erlebte ich zum Glück nie. Selbstverständlich beschäftigten mich gewisse Themen auch nach dem Feierabend. Was mir hier geholfen hat, waren Gespräche. Zum Beispiel gab es mit den Zentralschweizer Gesundheitsdirektoren jeden Donnerstag einen Austausch. Es war wichtig, zu hören, was die anderen machen, um einen gemeinsamen Konsens zu finden, auch wenn die Absprachen sehr zeitaufwendig waren. Um das Positive rauszunehmen: Man hat relativ schnell gelernt, zu priorisieren und Entscheide in kurzer Zeit zu fassen. Die Ansprüche der Leute an die Politik waren in dieser Zeit je nach Betroffenheit sehr unterschiedlich. Von Anfang an war es jeweils ein Abwägen, diesen verschiedenen Bereichen möglichst gerecht zu werden.

