Kanton Schwyz Betreten verboten: Polare Luft aus der Arktis sorgt für gefrorene Seen Vom Betreten der gefrorenen Seen Sihlsee und Lauerzersee wird abgeraten, es ist lebensgefährlich und auch verboten. Erhard Gick Jetzt kommentieren 25.01.2023, 05.00 Uhr

Die Insel Schwanau im Lauerzersee. Bild: Erhard Gick

Noch Anfang Januar war Tauwetter hierzulande. Das hat sich in den letzten Tagen aber geändert. Am 20. Januar wurden auf der Glattalp Minus 39 Grad gemessen, in Schwyz war es ebenfalls rund Minus 8 Grad. Schon zuvor gab es eisige Tage, und die halten bis heute an.

Die für ihre schnelle Eisbildung bekannten Schwyzer Seen beginnen zuzufrieren. Der Lauerzersee hat bereits auf einem sehr grossen Teil seiner Fläche eine zarte Eisschicht. Im Steiner Buchenhof ist sie sogar mehrere Zentimeter dick. Auch der Sihlsee ist im hinteren Teil bei Euthal bereits komplett zugefroren, und die restlichen Uferbereiche beginnen zuzufrieren. Bei den anhaltend tiefen Temperaturen wird es eine Frage der Zeit sein, bis beide Seen komplett mit Eis zugedeckt sind.

Keine Eisfreigabe durch Bezirke und Gemeinden

«Bei uns sind die Bezirke und die an den See angrenzenden Gemeinden für die Freigabe der Eisflächen zuständig. Das wird aber kaum der Fall sein», sagt der Mediensprecher der Schwyzer Kantonspolizei, Florian Grossmann, auf Anfrage. Er weiss auch, warum: Es sei momentan lebensgefährlich, eine solch instabile Fläche zu betreten. «Die Polizei rät dringend ab, die Eisflächen des Lauerzersees und des Sihlsees zu betreten. Sogar wenn die Flächen freigegeben würden, was ich bezweifle, ist immer grösste Vorsicht beim Betreten geboten.»

Die Gemeinden und Bezirke gehen sogar einen Schritt weiter. Sie haben Verbotstafeln installiert, wo klar ersichtlich ist, dass das Betreten oder Befahren des Eises verboten ist. «Wir appellieren wirklich an die Vernunft der Bürger und Bürgerinnen, sich an dieses Verbot zu halten», doppelt Florian Grossmann nach.

Einer, der den Lauerzersee aus nächster Nähe kennt, ist der Steiner Campingbesitzer Josef Reichlin. «Ich habe das Eis testhalber ganz nah am Uferbereich betreten. Ich würde mich nicht weiter hinauswagen», sagt er. Es habe bereits beträchtlich geknackt, die Bruchgefahr sei sehr gross.

Die Arktis und die polaren Temperaturen

Was lässt die Schwyzer Seen überhaupt zufrieren? Die Antwort ist relativ einfach. Es wird polare Luft aus der Arktis nach Europa transportiert. Diese eisige Luft sorgt auch hier für Tiefkühltemperaturen. Der extremste Winter diesbezüglich war 1963 mit der «Seegfrörni», als auch der Zürichsee zufror. Kalte und eisige Winter hat es seither immer wieder gegeben, aber nie in diesem Ausmass. Es wird sie auch kaum mehr geben: Weltklimaforscher haben nämlich festgehalten, dass die Temperaturen in der Arktis seit 1963 um durchschnittlich 10 Grad wärmer sind, eine Folge der weltweiten Klimaerwärmung. Komplett gefrorene Seen werden also eher selten.

