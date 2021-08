Polizei ermittelt international tätigen Sprayer – über 200 Spraye

Schwyz Polizei ermittelt international tätigen Sprayer – über 200 Sprayereien geklärt Nach rund 14-monatigen Ermittlungen hat die Schwyzer Polizei über 200 Fälle von Sprayereien klären können. 12.08.2021, 16.46 Uhr

Über eine Viertelmillion Franken Schaden – das ist die Bilanz der Schwyzer Polizei nachdem sie Ermittlungen über 14 Monate zu über 200 Fällen von Sprayereien angestellt hat. Der mutmassliche Täter ist teils geständig, die Sprayereien in den Jahren 2016 bis 2020 in den Kantonen Schwyz, St. Gallen, Aargau, Zürich, Thurgau, Neuenburg und Waadt sowie in mehreren europäischen Ländern begangen zu haben.