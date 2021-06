Einbrüche in Feusisberg und Schindellegi: Täter entwenden Autos

Schwyz Polizei meldet zwei Einbrüche in Feusisberg und Schindellegi In der Nacht auf Sonntag kam es sowohl in Schindellegi als auch in Feusisberg zu einem Einbruch. 13.06.2021, 10.18 Uhr

(chi) Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Sonntag in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Schindellegi eingebrochen. Dabei liessen sie Wertgegenstände und die Fahrzeugschlüssel von zwei Autos mitgehen. Mit diesen Schlüsseln haben die Täter die beiden Autos aus der Einstellhalle entwendet. Dies schreibt die Kantonspolizei Schwyz in einer Mitteilung. Die Fahndung sei eingeleitet worden.

In derselben Nacht verschafften sich unbekannte Täter über ein Kellerfenster Zutritt in ein Einfamilienhaus in Feusisberg. Sie nahmen eine grosse Menge an Schmuck und Bargeld mit und stahlen einen Tresor. Das Deliktsgut hat einen Wert von mehreren zehntausend Franken, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Zudem entstand beim Einbruch Sachschaden.

Die Kantonspolizei Schwyz bittet die Bevölkerung, auch während den Sommermonaten um erhöhte Vorsicht vor Einbruchdiebstählen. Verdächtige Beobachtungen können der Polizei gemeldet werden.