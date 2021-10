Schwyz: Polizei verbietet Wirt Mittagessen vor Regierungsgebäude

Schwyz Polizei verbietet «Hölloch»-Wirt Mittagessen beim Regierungsgebäude – aus Sicherheitsgründen Aus Protest isst Bruno Suter jeden Dienstag vor dem Regierungsgebäude. Die Polizei hat dafür allerdings keine Gehör. Hand bietet die Gemeinde Schwyz. Andreas Seeholzer 30.10.2021, 05.00 Uhr

Bruno Suter suchte am Freitag den Kontakt zu den Behörden. Bild: Andreas Seeholzer

Die vergangenen drei Dienstage hat der Wirt des Muotathaler Restaurants Hölloch auf der Treppe zum Schwyzer Regierungsgebäude zu Mittag gegessen. Die Zahl der Leute, die ihm dabei Gesellschaft geleistet haben, ist von Mal zu Mal gestiegen. Nun ist aber Schluss damit. Wie die Schwyzer Polizei Suter mitgeteilt hat, wird das dienstägliche Essen aus «Sicherheitsgründen» nicht mehr toleriert.

Suter stellte der Polizei die Frage, warum man denn die Parkplätze vor dem Regierungsgebäude nicht für eine Stunde freihalten könne: «Wenn ganze Restaurants und damit Existenzen heruntergefahren werden, kann doch auch ein Parkplatz für ein paar Stunden geräumt werden.» Die Polizei hat dafür allerdings kein Gehör. Sie hat Suter eine Verfügung zugestellt, dass das wöchentliche Essen nicht mehr toleriert werde. Er könne aber gerne eine Bewilligung dafür beantragen.

Nächstes Essen am kommenden Dienstag

Suter ist nun auf der Suche nach einer alternativen Stelle. Das nächste gemeinsame Essen soll am nächsten Dienstag stattfinden. Wie es der Zufall will, ist das ein Tag nach Allerheiligen – nach dem christlichen Kalender also an Allerseelen. Dazu sagt Suter mit einem Augenzwinkern: «Ich suche nun einen Platz für die verlorenen Seelen.»

Gemeinde Schwyz springt in die Bresche

Am Freitag hat der Muotathaler Wirt verschiedene Optionen abgeklärt. «Die Polizei war sehr freundlich», sagt er, «sie habe für ihn sogar mit der Gemeinde Schwyz Kontakt aufgenommen und da die Antwort erhalten, dass ich ohne Bewilligung und kostenlos auf der Hofmatt essen darf.»

Doch Suter sucht die Nähe zur Schwyzer Regierung und hat darum abgeklärt, ob die Möglichkeit besteht, beim zweiten Regierungsstandort auf dem Kollegi-Parkplatz zu essen. Laut Suter sei hier sicher kein Sicherheitsproblem mit dem Verkehr vorhanden. Oder dann möchte er auf dem Areal des Bundesbriefmuseums essen. Auch hier sei die Frage der Verkehrssicherheit sicher nicht relevant.

Wo Suter essen wird, ist zurzeit noch nicht klar. «Ich bin der Gemeinde Schwyz sicher sehr dankbar für die Möglichkeit, auf der Hofmatt zu essen. Mit geht es aber darum, beim Kanton ein Zeichen zu setzen.»

Bewilligung für «gesteigerten Gemeingebrauch»

Wie Bildungsdirektor Michael Stähli am Freitag auf Anfrage sagte, brauche es eine Bewilligung, wenn der öffentliche Raum für «gesteigerten Gemeingebrauch» genutzt werde. «Bei mehreren Dutzend Personen kann sicher von so einem gesteigerten Gemeingebrauch gesprochen werden», so Stähli. Dies gelte für die Treppe zum Regierungsgebäude, das Kollegiareal wie auch für das Areal des Bundesbriefmuseums. «Beim Bundesbriefmuseum kommt hinzu, dass wir – ähnlich wie auf dem Rütli – hier keine politischen Kundgebungen tolerieren, da es sich um neutralen Boden handelt.»

Die Schwyzer Regierung habe mit Suter am vergangenen Dienstag auf der Treppe zum Regierungsgebäude den Austausch geführt, «wir haben die Botschaft verstanden». Nun habe Suter die Möglichkeit, das Essen auf der Hofmatt durchzuführen.