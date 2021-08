Mythen: Zwei Verletzte nach Bergunfällen

Schwyz Rega fliegt Rettungseinsätze: Zwei Verletzte bei Bergunfällen am Mythen Am Wochenende stand der Rega-Helikopter erneut am Mythen im Einsatz. Zwei verletzte Personen wurden geborgen. 16.08.2021, 06.48 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Samstagnachmittag wurde ein Alpinist im Gebiet Rotenfluh durch die Rettungsflugwacht geborgen. Er hatte im Gelände eine Knöchelverletzung erlitten.

Kurz darauf kam es bei der Zwüschet zur Windenbergung eines Kletterers. Die Person hatte sich unbestimmte Verletzungen zugezogen und wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Erst am Freitag rettete die Rega auf der Kletterroute am Adlerspitzli drei Frauen. Das Trio war blockiert und wurde an der Winde in Sicherheit gebracht. Der Heli hat die Kletterinnen unterhalb der Holzegg abgesetzt. Sie alle blieben unverletzt.(ip)