Schwyzer Regierungsrätin akzeptiert Impfbus-Verbot

Schwyz Regierungsrätin akzeptiert, dass kein Impfbus nach Alpthal fährt: «Wir wollten nicht über die Gemeinden hinweg entscheiden» Frau Landammann Petra Steimen-Rickenbacher ermutigt die Alpthaler, sich in Trachslau impfen zu lassen. Flurina Valsecchi Jetzt kommentieren 09.11.2021, 20.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick auf das Dorf Alpthal.

Bild: Eveline Beerkircher (5. September 2020)

«Es gibt in Alpthal kein Bedürfnis nach Impfungen», sagte Gemeindepräsident Adelbert Inderbitzin vergangene Woche zu unserer Zeitung. Deshalb habe der Gemeinderat entschieden, dass der Impfbus nicht ins Dorf fahren soll. Die Nachricht, dass eine kleine Schwyzer Gemeinde die gross angelegte Impfaktion torpediert, sorgte schweizweit für Schlagzeilen.

Beim Kanton wird dieser Widerstand offenbar akzeptiert: «Ich nehme die Antwort des Gemeinderates von Alpthal zur Kenntnis und will diese nicht weiter kommentieren», sagt Petra Steimen-Rickenbacher, zuständige Regierungsrätin und Frau Landammann, auf Anfrage des «Boten».

Petra Steimen-Rickenbacher Bild: PD

Viel mehr freue sie sich über die 29 anderen Schwyzer Gemeinden, die ihr Einverständnis gegeben haben. Es habe nirgendwo anders wegen des Impfbusses, der von Dorf zu Dorf fährt, Diskussionen gegeben.

«Wir wollten nicht über die Köpfe der Gemeinden hinweg entscheiden und holten deshalb das Einverständnis von diesen ab», erklärt Petra Steimen-Rickenbacher das Vorgehen. «Das Bekenntnis der Gemeinden für diese Sache war uns wichtig. Der Gemeinderat Alpthal war nicht einverstanden. Er begründete, dass es genügend Angebote in der nächsten Umgebung gäbe. Folglich fahren wir nicht nach Alpthal.»

Während der Gemeinderat von Alpthal einerseits gelobt wird, wird andererseits kritisiert, dass so nicht alle Bürgerinnen und Bürger selber entscheiden dürften, ob sie das freiwillige Angebot in Anspruch nehmen wollen oder nicht. Petra Steimen antwortet darauf: «Unsere Absicht ist, zu den Menschen zu gehen und vor Ort vor allem auch niederschwellig zu informieren. Das wollte die Gemeinde Alpthal nicht.» Die Regierungsrätin weist darauf hin, dass die mobile Info-Impf-Equipe morgen Donnerstag von 16.30 bis 17.30 Uhr in Trachslau halt mache. Sie betont: «Ich ermutige die Einwohnerinnen und Einwohner von Alpthal, dieses nächstgelegene Angebot zu nutzen.»

Prominente wie Maja Brunner werben fürs Impfen

Für die Impfwoche stellt der Bund dem Kanton Schwyz 112'320 Franken zur Verfügung. Davon bezieht der Kanton gemäss Steimen 100'000 Franken. Zudem werden derzeit Statements von Prominenten, die fürs Impfen werben, schweizweit publiziert. An der Kampagne des Bundes machen auch die Sängerinnen Maja Brunner, Schindellegi, und Angelika Milster, Brunnen, sowie Werber Frank Baumann, Lachen, mit.