Schwyz Regierungsratskandidat Rückmar zieht sich zurück – aber zu spät Regierungsratskandidat Jürg Rückmar von «Aufrecht Schwyz» nimmt sich für den zweiten Wahlgang aus dem Rennen. Auf den offiziellen Wahlunterlagen ist er aber noch aufgeführt. Andreas Seeholzer Jetzt kommentieren 13.10.2022, 06.38 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jürg Rückmar an einer Podiumsveranstaltung zur Regierungsratswahl Ende August im Gaswerk Seewen. Bild: Andreas Seeholzer

Jürg Rückmar hat seine Kandidatur für den Schwyzer Regierungsrat zurückgezogen. Dies bestätigt Rückmar auf Anfrage. Damit verbleiben für die Wahl des freien Regierungsratssitzes noch die drei Kandidierenden Damian Meier (FDP), Ursula Louise Lindauer (GLP) und Peter Abegg (parteilos).

Wie Rückmar ausführt, hat er sich nach intensiven Diskussionen zu diesem Schritt entschieden, ausschlaggebend war dabei seine Familie: «Ich habe mich für den Rückzug in Absprache mit meiner Familie entschieden.»

Rückmar gilt weiter als vorgeschlagen

Pikantes Detail des Rückzugs von Rückmar ist, dass er offiziell immer noch Teil der Wahl ist und die Unterlagen mit einem Wahlzettel von Rückmar trotzdem durch die Schwyzer Staatskanzlei versandt werden. «Das stimmt», sagt Staatsschreiber Mathias Brun auf Anfrage, «Rückmar gilt für den zweiten Wahlgang als vorgeschlagen.» Brun verweist auf das Wahldekret, worin festgehalten wird, dass Kandidatinnen und Kandidaten, die im Anmeldeverfahren für den Wahlgang vom 25. September 2022 zur Wahl vorgeschlagen, aber nicht gewählt worden sind, für einen zweiten Wahlgang wiederum als vorgeschlagen gelten. Ein Rückzug der Kandidatur hätte schriftlich erklärt werden und spätestens am 29. September, 9 Uhr, bei der Staatskanzlei eintreffen müssen.

Diese Frist ist aber von Rückmar nicht eingehalten worden. Als er seine Kandidatur auf der Staatskanzlei zurückziehen wollte, hiess es «wir seien 24 Stunden zu spät», so Rückmar. Dies wird von der Staatskanzlei so bestätigt. Grund für das Versäumnis sei, so Rückmar, dass seine Partei «Aufrecht Schwyz» noch wenig etabliert und damit auch nicht so professionell wie die anderen Parteien agiere, «ich mache aber niemandem einen Vorwurf». Gleichzeitig habe das Wahlkomitee entschieden, mit dem Rückzug «nicht zu hausieren», da es sich ja um ein Versäumnis handle.

«Eine Regierungsratswahl ist kein Happening»

Wie Iwan Rickenbacher, ausgewiesener Polit-Kenner aus Brunnen, auf Anfrage des «Boten» ausführt, «ist es natürlich nicht gut», wenn ein Kandidat eine Frist verpasse. Die Fristen seien aber einzuhalten, und damit sei es auch zwingend, dass Rückmar weiter als Kandidat geführt werde.

Weiter sagte Rickenbacher, dass eine Kandidatur und auch deren Rückzug ein Grundsatzentscheid sei, «mit dem man nicht spielen sollte». In einer Demokratie gäbe es immer wieder «Spasskandidaturen», das gelte es zu akzeptieren, dennoch appelliert er: «Eine Regierungsratswahl ist kein Happening, eine Beteiligung sollte man sich gut überlegen.»

Rückzug zugunsten von Peter Abegg

Wie Rückmar weiter ausführt, zieht er sich «zugunsten von Peter Abegg» zurück: «Ich habe alle meine Unterstützer informiert, dass sie ihre Stimme nun Peter Abegg geben sollen.» Mit Peter Abegg sei noch der einzige Kandidat im Rennen, der sich ebenfalls gegen das Gesetz über Magistratspersonen und damit die höheren Löhne der Regierungsräte ausspreche. Er selbst werde «keine Energie» mehr in den Wahlkampf stecken.

Peter Abegg rechnet sich Profit von Rückmars Rückzug aus. Beide zusammen haben im ersten Wahlgang fast 10000 Stimmen erhalten. «Damit bin ich wohl nach wie vor im Rennen», sagt Abegg. Er sei nun der einzige verbliebene Kandidat, der nicht aus der Verwaltung komme und sich dafür einsetze, «dass 200000 Franken Lohn für einen Regierungsrat genug sind», so Abegg. Das Gesetz über Magistratspersonen kommt nebst den Nachwahlen für den Regierungsratssitz ebenfalls am 27. November an die Urne.

Im ersten Wahlgang wurde Xaver Schuler (SVP) mit 17083 Stimmen gewählt. Damian Meier (FDP) erhielt 16667 Stimmen und Ursula Lindauer (GLP) 12570. Patrik Notter (SP) erhielt 12167 Stimmen, tritt aber zum zweiten Wahlgang nicht mehr an. Peter Abegg (parteilos) erhielt 6914 Stimmen und Jürg Rückmar (Aufrecht Schwyz) 2916.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen