Brunnen: Baugesuch für Rooftop-Bar eingereicht

Schwyz Rooftop-Bar in Brunnen Nord: Baugesuch für die Sanierung des Zementsilos eingereicht Der markante Bau auf der Industriebrache in Brunnen Nord wird in Zusammenarbeit mit dem Heimatschutz saniert.

Das Immobilienunternehmen HRS Real Estate AG hat bei der Gemeinde Ingenbohl ein weiteres Baugesuch im Hinblick auf seine in Brunnen Nord geplanten Projekte eingereicht: Das frühere Zementsilo soll saniert werden. «Die rund 950 Quadratmeter sollen in sieben Einheiten aufgeteilt werden und künftig unterschiedliche Gewerbe- und Dienstleistungsnutzungen ermöglichen», teilte das Unternehmen dem «Boten» mit. Was beim Projekt besonders auffällt: Im sechsten Obergeschoss mit der stolzen Raumhöhe von 7,5 Metern sind Grundinstallationen für einen Ausbau mit Gastronutzungen vorgesehen. Die Realisierung einer Rooftop-Bar wird somit aufgegleist.

Das Zementsilo wurde früher von der Firma Holcim für das Verladen von Zement auf die Eisenbahn verwendet. In den letzten Jahren wurde darin im Rahmen einer Zwischennutzung der Kult-Turm betrieben und Anlässe aller Art veranstaltet. Die Tage des Kult-Turms sind nun gezählt: Noch voraussichtlich bis im Herbst kann er betrieben werden. Der Baustart solle Anfang 2023 erfolgen, und die Sanierung werde gut ein Jahr dauern, heisst es auf Anfrage. Zu den Projektkosten wurden keine Angaben gemacht.

Zementsilo soll an frühere Nutzung des Areals erinnern

«Das Silo ist durch den markanten Kopf und die Höhe von 33 Metern von Weitem sichtbar und steht als Ikone für die frühere Nutzung des Areals. Die Pläne für die Sanierung wurden in Zusammenarbeit mit dem Schwyzer Heimatschutz erarbeitet», erklärt Thomas Meier vom Marketing der HRS Real Estate AG. Durch ein Innendämmkonzept könnten der Charakter des Gebäudes und die äusseren Oberflächen aus Beton und Zementputz erhalten werden.

«Die HRS freut sich, mit der Einreichung dieses Baugesuchs einen weiteren Schritt zur Realisierung ihrer Pläne in Angriff zu nehmen», so Meier. Bereits im Frühling wurde mit dem Bau von vier Wohnhäusern, Nova Port, und einem neuen Dammweg begonnen. Dort erinnern Backsteine und vorfabrizierte Betonelemente ebenfalls an die Geschichte des Orts als Areal einer Zementfabrik.

Nova Port wird auf dem Areal südwestlich des jetzt geplanten Gewerbeturms realisiert. Die beiden bereits aufgegleisten Vorhaben sind Teil des riesigen 300-Millionen-Projekts Nova Brunnen der HRS Real Estate AG auf dem Areal der ehemaligen Zementfabrik in der Gemeinde Ingenbohl. In den nächsten Jahren sollen dort insgesamt rund 20 Gebäude für Wohnen und Gewerbe mit total 500 Wohnungen realisiert werden.

