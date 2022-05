Lauerzersee: Die Wogen beim Hochwasserschutz gehen hoch

Schwyz Rund um den Lauerzersee gehen die Wogen hoch Die IG Lauerzersee kritisiert die Regierung massiv. Die «Bestvariante» gegen das Hochwasserproblem sei keine Lösung Jürg Auf der Maur Jetzt kommentieren 12.05.2022, 05.00 Uhr

Der Schutz der einzigartigen Landschaft im und um den Lauerzersee gibt seit Jahren zu reden. Die Diskussion um den Hochwasserschutz ebbt auch mit den neuesten Plänen nicht ab. Bild: Erhard Gick

Schon an der kürzlichen Informationsversammlung im Kaltbach und aus verschiedenen Leserzuschriften wurde klar: Was das Schwyzer Umweltdepartement von Regierungsrat Sandro Patierno gegen das Hochwasser-Problem am Lauerzersee unternehmen will, genügt den Betroffenen rund um den See nicht. Der Tenor der Zuschriften ist klar: «Es wird auch dieses Mal nichts passieren» und «Der Elefant hat eine Maus geboren», lauteten nur zwei der zahlreichen Wortmeldungen.

Jetzt erhebt auch die IG Lauerzersee ihre Stimme und nimmt Stellung zum Entscheid des Regierungrates, Gratis-Objektberatungen anzubieten, die Seewern bis zur Muotaeinmündung punktuell zu verbreitern und die National- und Kantonsstrasse baulich anzupassen. Die Kritik des Vereins, der sich für den Erhalt und den Schutz des Lauerzersees einsetzt, ist massiv und wird auch anlässlich der Generalversammlung Ende Mai ein grosses Thema sein

Den Kernvorwurf hält Aktuar Peter Betschart in einer Medienmitteilung fest: «Die vom Regierungsrat beschlossene Bestvariante ‹Objektschutz plus kleiner Ausbau der Seeweren› sehen wir als nicht zielführend für den Schutz der Anwohner vor Hochwassern an. Wir bezweifeln, dass die dafür versprochenen 15 Millionen Franken effizient eingesetzt sind.» Der Moorschutz werde dogmatisch umgesetzt. Damit würden, so heisst es in der Medienmitteilung weiter, «zufriedenstellende Lösungen bei der Hochwasserproblematik und Seeverlandung verhindert».

IG spricht von einer «Dominanz des Moorschutzes»

Es seien zwar alle Beteiligten in die Studie einbezogen worden. Am Schluss habe aber einzig das Kriterium «Moorschutz » obsiegt. Betschart: «Diese Dominanz des Moorschutzes mag wohl aufgrund von Bundesgesetzen nachvollziehbar sein. Sie steht aber im Gegensatz zum schweizerischen Demokratieverständnis, wonach auch die Interessen der involvierten Bevölkerung in vertretbaren Rahmen zu berücksichtigen wären.» Das, so die IG, sei der Fall, denn mit einer Seeregulierung sollen nicht die Schwankungen des Seepegels unterbunden werden, sondern es sollen lediglich «die absoluten Spitzenwerte der Hochwasser reduziert werden».

Auch bezüglich Verlandung würde mehr erwartet. Wenn die Entnahme im Steiner-Aa-Delta verhindert werde, werde das Steiner Becken in einigen Jahrzehnten vom Rest des Sees abgeschnitten werden. Der Lauerzersee würde zu einer grossen Sumpf- (und nicht Moor-) Landschaft. Regierungsrat Sandro Patierno (siehe unten), weist die Kritik zurück und erklärt, was zum jetzt vorgelegten Projekt führte.

«Der Bezirk erarbeitet eine Studie gegen die See-Verlandung»

Das Schwyzer Umweltdepartment von Sandro Patierno kommt wegen dem geplanten Hochwasser-Schutz rund um den Lauerzersee unter Druck. Der Regierungsrat nimmt im Interview mit dem «Boten der Urschweiz» Stellung zur Kritik und zu den Vorwürfen.

Die IG Lauerzersee sagt, die sogenannte «Bestvariante» sei nicht die beste. Diese sei nicht zielführend, und sie hege Zweifel, dass die 15 Millionen Franken richtig eingesetzt seien. Wieso ist diese Variante für Sie trotzdem die beste?

Sorgfältige Studien und Variantenvergleiche haben gezeigt, dass der Hochwasserschutz mit Seeregulierung und der Landschaftsschutz gleichwertige Interessen sind, welche sich nicht gleichzeitig und gesetzeskonform realisieren lassen. Der Hochwasserschutz des Kantons beim Lauerzersee konzentriert sich deshalb auf realisierbare und wirkungsvolle Massnahmen, welche die sich teilweise widersprechenden Interessen ausgewogen berücksichtigen.

Weshalb aber wurde diese Lösung gewählt? Was beinhaltet sie?

Die Bestvariante der Begleitgruppe wäre ein reiner Objektschutz gewesen. Das Umweltdepartement hat jedoch dem Regierungsrat ein zusätzliches Massnahmenpaket unterbreitet, welches die Erreichbarkeit der Gemeinden verbessert und den Hochwasserschutz der Standort-Gemeinden erfüllt.

Blick auf das Ufer des Lauerzersees. Bild: Erhard Gick

Der Bund legt den Moorschutz dogmatisch aus. Er verhindert so Lösungen beim Hochwasserschutz und gegen die Verlandung. Sehen Sie das auch so?

Die wiederkehrenden Hochwasser am Lauerzersee gefährden keine Menschenleben, verursachen aber immer wieder Sachschaden. Es gilt, innerhalb der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen Lösungen zu finden, die sowohl dem Schutz von Sachwerten als auch der Natur am besten entsprechen. Das gewählte Vorgehen ist ein realistischer und gangbarer Weg.

Steht der Moorschutz wirklich über allem?

Erfahrungen aus anderen Kantonen bestätigen diese Tatsache. Der Moorschutz ist im Gesetz verankert, somit sind die Biosphäre und der Landschaftsschutz zu berücksichtigen. Insbesondere hat der Bund im Jahr 2017 die BLN-Schutzziele am Lauerzersee sogar verschärft.

Die IG will gar keine permanente Seeregulierung, sondern nur die Spitzenwerte brechen. Hat die Regierung überhaupt versucht, in diese Richtung Lösungen zu finden?

Die Bundesvertreter waren beim partizipativen Begleitprozess involviert. Darum hat das Umweltdepartement zusätzlich eine externe Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) in Auftrag gegeben. Nach diesem Bericht sind eine wirksame Seeregulierung und der Landschaftsschutz nicht vereinbar. Die Interessenabwägungen fielen zugunsten des Landschaft- und Naturschutzes aus.

Was tut die Regierung gegen die drohende Verlandung?

Bis Mitte der Neunzigerjahre wurden Materialentnahmen bei der Mündung der Steiner Aa in den Lauerzersee vorgenommen. Mit dem Handlungsbedarf an Fliessgewässern wurde an der Steiner Aa vom SBB-Trassee bis zum Mündungsbereich Massnahmen zum Hochwasserschutz und zur Revitalisierung ausgewiesen.

Es geht also etwas?

Der Bezirk Schwyz als Hoheitsträger der Fliessgewässer erarbeitet deshalb aktuell eine Machbarkeitsstudie, welche die verschiedenen Handlungsfelder wie Geschiebebewirtschaftung, Revitalisierung und Rückhaltungsmöglichkeiten von Schwemmholz im Mündungsbereich beinhaltet. Das Umweltdepartement unterstützt den Bezirk in seinem Vorhaben.

