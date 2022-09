Schwyz Schwerer Bergunfall am Grossen Mythen Am Grossen Mythen ist am Samstagnachmittag eine Person offenbar schwer verunglückt. Es lief ein Rettungseinsatz aus der Luft. Geri Holdener Jetzt kommentieren 03.09.2022, 16.45 Uhr

Auch die Rega kam zum Einsatz. Bild: Webcam

Die Rettungsaktion begann am frühen Samstagnachmittag. Nach 14 Uhr bis etwa 15 Uhr war der Rega-Helikopter der Basis Erstfeld in der Luft. Angehörige der Kantonspolizei Schwyz versammelten sich in der Holzegg, Spezialisten der Bergrettung ebenfalls.

Nach einem ersten Rekognostizierungsflug über einer Kehre am Mythenweg in einer Höhe von etwa 1650 Metern über Meer bereiteten sich die Einsatzkräfte auf den zweiten Teil der Rettungs- beziehungsweise Bergungsaktion vor. Später flog die Rega nach einer Zwischenlandung im Zivilschutz-Zentrum in Schwyz zurück ins Urnerland.

Die wichtigsten Tipps beim Bergwandern 1. Wanderung sorgfältig planen Schwierigkeit (Wegkategorie) und körperliche Anforderungen, Zeitbedarf, Fähigkeiten der Wandergruppe, Wegverhältnisse und Wetter berücksichtigen. Wer allein unterwegs ist, informiert eine Drittperson. 2. Passende Ausrüstung wählen Feste Wanderschuhe mit griffigem Profil, warme und wetterfeste Kleidung, Sonnenschutz, Karte, Proviant, Notfallapotheke und Mobiltelefon sind immer dabei. 3. Unterwegs aufmerksam bleiben Regelmässig Pause machen, trinken und essen. Zeitplan, Wetter, Wegverhältnisse und Verfassung der Wandergruppe beobachten. Im Zweifelsfall rechtzeitig umkehren oder eine Alternativroute wählen.

Die Kapo Schwyz bestätigte auf Anfrage des «Boten» einen Einsatz im Mythengebiet. Genauere Angaben liegen noch nicht vor.

Die Rega flog den Einsatz im Bereich des offiziellen Bergwegs auf einer Höhe von 1650 Metern über Meer. Bild: Webcam

