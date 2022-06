Schwyz Sechs Wochen Wartezeit beim Passbüro Nachdem die Aussichten auf Sommerferien im Ausland in diesem Jahr wieder wesentlich besser sind, ist das Passbüro in Schwyz aktuell stark ausgelastet. Termine müssen weit im Voraus reserviert werden. Anouk Arbenz Jetzt kommentieren 20.06.2022, 13.41 Uhr

Die Gemeinde Galgenen warnt die Bevölkerung auf ihrer Webseite, dass man aktuell frühestens in sechs Wochen einen Termin beim Passbüro Schwyz erhält und empfiehlt deshalb, frühzeitig vor den Ferien darum bemühen sollte. «Nach persönlicher Vorsprache nimmt die Ausstellung des Passes weitere sieben bis zehn Tage in Anspruch», heisst es zudem. Anders sei es bei den Identitätskarten, welche ohne Terminvereinbarung während der Öffnungszeiten bei der Gemeindeverwaltung beantragt werden könne.

Sepp Birchler, Leiter des Passbüros Schwyz, bestätigt diese Information auf Anfrage. «Die Nachfrage nach Schweizer Ausweisschriften ist seit Februar gestiegen. Auf die Sommerferien hin wird die Nachfrage sehr hoch bleiben.» Auch er rät den Antragstellenden, das Ablaufdatum zu prüfen, um noch vor den Ferien rechtzeitig reagieren zu können.

Als Gründe für die Zeitverzögerung respektive den grossen Ansturm nennt er unter anderem die Coronapandemie. «In dieser Zeit wurden weniger Ausweise beantragt.» Ein weiterer Grund seien die Einreisebestimmungen für Reisen nach Grossbritannien, welche seit Oktober 2021 in Kraft sind und für die Einreise einen Pass vorschreiben. Dies, weil Grossbritannien nicht mehr Teil der EU ist.

Letzte Option: Provisorischer Pass

Der dritte Grund liegt auf der Hand: Die Reiselust ist zurück, viele Schwyzerinnen und Schwyzer möchten wieder vermehrt reisen, wodurch die Nachfrage nach Passerneuerungen angestiegen ist.

Und was, wenn der Flieger in weniger als sechs Wochen geht? «In diesen Fällen sollte schnellstmöglich mit dem Passbüro Kontakt aufgenommen werden, damit allenfalls ein ausserordentlicher Termin abgemacht werden kann», rät Birchler. «Diese Fälle verlangen Flexibilität beider Parteien.» In der Not könne auch ein provisorischer Pass ausgestellt werden, welcher jedoch nicht in allen Ländern akzeptiert werde. Dieser könne dann auch am Flughafen beantragt und ausgestellt werden.

