Zwüschetmythen: Bergführer stürzt 25 Meter in die Tiefe

Am Donnerstagnachmittag ist im Gebiet Zwüschetmythen in Schwyz ein Bergführer abgestürzt. Der 37-jährige Mann war am Donnerstagnachmittag bei der Glättiwand im Mythengebiet am Einrichten einer neuen Kletterroute, als das Unglück passierte: Das Seil Riss und der Alpinist stürzte rund 25 Meter in die Tiefe. Das schreibt die Kantonspolizei Schwyz in einer Medienmitteilung.