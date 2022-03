Schwyz: Droht ein Trockenheitsrekord?

Schwyz Seit über 20 Tagen kein Regen mehr: Droht ein Trockenheitsrekord? Am Sonntag startete um 16.33 Uhr der astronomische und kalendarische Frühling. Der Lenz setzte sich aber schon viel früher in Szene, mit Temperaturen über 15 Grad. Über 1000 Meer hinauf verschwand der Schnee. Was der Pflanzenwelt nun fehlt, ist der Regen. Jetzt kommentieren 21.03.2022, 08.30 Uhr

Kein Schnee mehr im Talkessel von Schwyz. Aber Frühlingsgefühle kommen in der Natur noch nicht auf. Bild: Ernst Immoos

Letztmals wurde am 26. Februar bei der offiziellen Wetterstation in Ibach messbarer Niederschlag registriert, also am Sonntag vor 22 Tagen, wie der Bote der Urschweiz schreibt. Das bereitet der Landwirtschaft Sorgen. Föhn, Bise und Wärme haben die Wiesen ausgetrocknet und das Wachstum eingeschränkt. Das sonnige Frühlingswetter bleibt uns weiterhin erhalten. Kommt es wieder zu Trockenheitsrekorden wie 2003 und 2012? Alte Überlieferungen (Bauernweisheiten/-regeln) sehen das anders: «Dem Golde gleich ist Märzenstaub, er bringt uns Kraut, Gras und Laub» oder «Lässt der März sich trocken an, bringt er Brot für jedermann».

Wieder ein Winter ohne Eistag

Der Winter 2021/22 hatte viel Schnee im Gepäck. Was dieser Jahreszeit fehlte, waren Eistage, welche zu einem Winter gehören wie die Butter aufs Brot. Eistage (Temperaturen steigen nicht mehr über die Nullgradgrenze) sind im Schwyzer Talkessel rar geworden. Im Winter 2019/20 und 2021/22 gab es keinen einzigen Eistag. Doch in den vergangenen zwei Jahrzehnten fröstelte man öfters in den Januar- und Februar-Monaten.

2008/09 (17 Eistage), 2011/12 (11 Eistage) und 2016/17 (12 Eistage) war der Lauerzersee begehbar zugefroren. Ob es mit einer Seegfrörni wohl vorbei ist? Eisige Wintertage in Folge – wie in den Niederungen gehabt – stellen sich längerfristig wohl nur noch in den höheren Lagen ein. Jedenfalls sind «eisige Nullrunden» keine Seltenheit mehr. (ie)

