Myriam Catanzaro sorgt am Schwingfest in Ibach für Sicherheit

Schwyz Sie klopft den Schwingern auf die Finger Für das Innerschweizerische Schwingfest am Sonntag in Ibach braucht es ein funktionierendes Schutzkonzept. Sicherheitschefin Myriam Catanzaro erzählt. Robert Betschart, Bote.ch 30.06.2021, 21.57 Uhr

Sie ist die starke Frau in der Welt der Schwinger: Myriam Catanzaro, 40-jährig, seit 15 Jahren Polizistin, Ingenbohlerin. Sie amtet im ehrenamtlichen OK des Innerschweizerischen Schwing- und Älplerfestes vom Sonntag als Sicherheitschefin und ist für den Verkehr, die Sanität und das Schutzkonzept rund um das Coronavirus verantwortlich.

«Ich bin diejenige, die den Schwingern und allen Leuten am Schwingfest auf die Finger klopfen muss, wenn sie die Schutzmassnahmen nicht einhalten», sagt Catanzaro. Nicht immer die einfachste Aufgabe, fügt sie an. «Ich will die Leute ja auch nicht immer kontrollieren. Aber am Ende trage ich die Verantwortung.»

Das Innerschweizerische kann nun also am Sonntag in Ibach stattfinden, nachdem es bereits um ein Jahr verschoben wurde. «Die ständige Planungsunsicherheit war die grösste Herausforderung», hält die Sicherheitschefin fest. Nur dank der Arbeit des gesamten OK rund um den Schwingerverband am Mythen sei die Austragung überhaupt möglich. Allerdings ohne Zuschauer. «Das Herz blutet. Aber wir mussten uns irgendwann festlegen. Und alle, die einwenden, man hätte jetzt noch kurzfristig das Fest mit Zuschauer durchführen und planen können, wissen nicht, was alles dahintersteckt», betont sie und hält fest, dass es jetzt einfach wichtig sei, dass wenigstens geschwungen werden kann.

Lange Liste an Schutzmassnahmen

Das Schutzkonzept für das ISAF mit insgesamt 450 Personen – 200 Schwingern, Betreuern, Medienvertretern und Helfern – umfasst nun fünf Seiten. «Die Schwierigkeit war, all die Paragrafen, Vorschriften und Vorgaben des Schwingerverbandes herunterzubrechen, damit auch alle verstehen, was gemeint ist», sagt Catanzaro.

Im Konzept ist beispielsweise festgelegt, dass die WC-Anlagen regelmässig gereinigt und desinfiziert werden. Weiter müssen auch die ‹Recheler› des Schwingplatzes den Stil nach Gebrauch desinfizieren. Den Schwingern steht zwar fliessendes Wasser zur Verfügung. Auf einen Brunnen, mit stehendem Wasser, wird aber verzichtet. Zudem werden die Schwinger und die Betreuer vom dem Rest der anwesenden Personen räumlich getrennt.

Die Liste solcher Beispiele ist lang. Bereits am Stoos-Schwinget kam das Konzept in leicht abgeänderter Form zur Anwendung. Es hat sich bewährt. Auch eine Woche nach dem ISAF werden die Schutzmassnahmen am Rigi-Schwinget adaptiert und am 18. Juli auch am Schwyzer Kantonalen angewendet.

Extra eine Woche Ferien

Dank den Lockerungen, welche ab dem 26. Juni gelten, sind die Vorschriften aber nicht mehr derart einschneidend und das Schutzkonzept entsprechend etwas lockerer. Catanzaro ist aber trotzdem gefordert. Sie trifft sich in dieser Woche ab Dienstag täglich auf der Sportanlage Wintersried in Ibach mit anderen OK-Mitgliedern und bespricht die letzten Details. Dafür hat sich die Polizistin, wie andere vom OK auch, eine Woche Ferien genommen. Das zeigt, wie fordernd ein solcher ehrenamtlicher Job sein kann.