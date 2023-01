Schwyz Sie verliert wegen Depressionen ihre Lehrstelle: «Mir wurde der Boden unter den Füssen weggezogen» Larissa, wohnhaft im Schwyzer Talkessel, litt unter schweren Depressionen. Während eines stationären Therapieaufenthalts in einer Klinik verliert sie ihre Lehrstelle als Fachfrau Gesundheit in einem Innerschwyzer Alters- und Pflegeheim. Doch sie hat sich zurückgekämpft. Petra Imsand Jetzt kommentieren 19.01.2023, 05.00 Uhr

«Es geht mir sehr gut», sagt Larissa (Name von der Redaktion geändert) zu Beginn des Interviews. Das war nicht immer so. Vor wenigen Tagen hat die 16-Jährige, welche anonym bleiben möchte, ihre neue Lehrstelle in einem Alters- und Pflegeheim in der Region angetreten.

Erst der stationäre Aufenthalt im Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychologie half Larissa. Symbolbild: Petra Imsand

Es liegen schwierige Jahre hinter Larissa und ihrer Familie. «Ich hatte ständig eine Leere in mir. Oft war ich unfähig, Freude zu empfinden.» Bereits mit 13 Jahren fragte sie sich immer wieder, was mit ihr los sei. Eine Zeit lang versuchte Larissa, allein mit diesen Gefühlen zurechtzukommen. «Eines Abends ging ich zu meiner Mutter und sagte ihr, dass ich Hilfe brauche.» Es folgen Sprechstunden bei der Hausärztin, dann die Überweisung zu einer Psychologin.

Doch der Zustand von Larissa verbesserte sich nicht. Schliesslich gelangte sie zur ambulanten Kinder- und Jugendpsychiatrie Triaplus, wo sie auch heute noch in Therapie ist. Die Diagnose: eine rezessive Depression. Im Unterschied zu einer chronischen Depression zeichnet sich diese depressive Störung durch den Wechsel von akuten Krankheitsphasen mit teilweise aber auch wieder weitgehend beschwerdefreien Phasen aus.

Die Pandemie hat zu einer Zunahme psychischer Erkrankungen geführt. Die Nachfrage nach psychotherapeutischen Behandlungen ist angestiegen. Wie viele andere Jugendliche litt auch Larissa – wenn auch nicht ausschliesslich – wegen Corona. «Ich habe mich während dieser Zeit oft mit mir selbst befassen müssen, da wir ja alle zu Hause waren und nicht im normalen Umfeld, umgeben von anderen. Dies hatte sicher einen Einfluss.» Doch, dass es ihr psychisch so schlecht ging, gründe wohl auch in Erfahrungen während ihrer Kindheit. Larissa spricht von Mobbing während der Primarschulzeit.

Ein Jahr verging, bis ein Platz frei wurde

Letzten Herbst geht es Larissa zusehends schlechter. Sie meldet sich für einen stationären Therapieaufenthalt an. Bis zum Eintritt vergeht fast ein Jahr. «Das lange Warten war happig.» Ihre Krankheit hatte auch Auswirkungen auf ihren Arbeitsalltag. Larissa absolvierte damals das erste Lehrjahr als Fachfrau Gesundheit in einer Zentralschweizer Pflegeinstitution.

«Ich wurde zwischenzeitlich krankgeschrieben. Seitens des Ausbildungsbetriebes spürte ich das Verständnis für meine Situation nur wenig. Unterstützung gab es kaum, es wurde akzeptiert, aber nicht viel mehr. Ich wurde oftmals auf meinen Gesundheitszustand reduziert. Schliesslich gab es auch wegen finanziellen Themen Schwierigkeiten. Von einer Auflösung des Lehrvertrags war bis dahin jedoch nie die Rede.»

Sie verbrachte diesen Sommer drei Monate im Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie der Clienia Littenheid im Kanton Thurgau. «Ziemlich schnell merkte ich: Ich kann mich auch anders fühlen. Mir ging es zeitweise so gut wie seit Langem nicht mehr. Ich absolvierte einen Grossteil des Schulstoffes von der Klinik aus und besuchte extern die überbetrieblichen Kurse.»

Zweieinhalb Wochen vor Austritt wurde Larissas Lehrvertrag durch ihren Arbeitgeber fristlos gekündigt. Sie hätte während ihrer Abwesenheit zu viel verpasst.

«Mir wurde der Boden unter den Füssen weggezogen.»

Ein Praktikumsangebot des Betriebs lehnte Larissa ab. «Ich stand vor dem Nichts. Aber es war nicht nur die Arbeit im Heim, welche mir fehlte. Auch der mir sehr wichtige Kontakt zu den Bewohnerinnen und Bewohnern wurde mir genommen. Das war sehr schwierig für mich. Und dies vor dem Hintergrund, dass gerade im Pflegebereich ein akuter Mangel an Fachkräften besteht.»

Absage folgte auf Absage

Es folgte die Zusage der IV auf eine frühere Anmeldung, diese hat Larissa an einen Jobcoach weitergeleitet. Larissa machte sich auf die Suche nach einem Betrieb, in welchem sie ihre Lehre fortsetzen konnte. Nach Probearbeiten in rund zehn Institutionen gab es Absagen. Mit ein Grund war der Mangel an Berufsbildnerinnen und Berufsbildern, welche zuständig für die praktische Ausbildung der Lernenden in einem Betrieb sind. «Einige Betriebe hat es aber sicher auch abgeschreckt, dass ich bei der IV angemeldet war. Sie befürchteten wahrscheinlich zusätzlichen Aufwand.»

Beim letzten Betrieb, welcher noch auf Larissas Liste stand, hat es dann nach fast drei Monaten aber funktioniert. «Kurz vor Jahresende konnte ich den Lehrvertrag unterschreiben.» Larissa erhält eine zweite Chance. «Ich bin sehr zuversichtlich und freue mich sehr, endlich wieder arbeiten zu dürfen.»

