SP Schwyz fordert

Schwyz SP fordert gendergerechte Sprache in den Gesetzestexten Das Gesetz über die amtlichen Veröffentlichungen soll angepasst werden. Eine Motion wurde eingereicht. 11.06.2022

«Frauen sollen nicht einfach mitgemeint sein, wenn Männer angesprochen werden – sie sollen genannt werden», betont SP-Fraktionspräsidentin Carmen Muffler. Aus diesem Grund hat die Freienbacherin gemeinsam mit acht weiteren SP-Kantonsrätinnen und -räten gestern die Motion «Geschlechtsneutrale Sprache in allen Gesetzen» eingereicht. Damit soll dem Regierungsrat der Auftrag erteilt werden, das Gesetz über die amtlichen Veröffentlichungen so anzupassen, dass künftig alle amtlichen Veröffentlichungen in einer geschlechtsneutralen Sprache formuliert werden.