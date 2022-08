Die Kündigung der sieben Assistenzärzte des Ameos-Spitals in Einsiedeln hat einen riesigen Wirbel ausgelöst. Die Einheimischen fürchten, dass sie über kurz oder lang medizinisch schlechter versorgt werden. Trägerin des Spitals in Einsiedeln ist seit 2020 die Ameos- Gruppe. Sie hat den Betrieb von der Stiftung Krankenhaus Maria zum finsteren Wald übernommen. Stiftungspräsident Markus Hauenstein nimmt Stellung.

Um das Spital Einsiedeln herrscht Sturm. Grund sind die gemeinsamen Kündigungen der Assistenzärzte. Was sagen Sie als Präsident der Stiftung dazu?

Wir machen uns selbstverständlich auch Sorgen um den Wirbel, der rund ums Spital Einsiedeln entstanden ist und medial verbreitet wird. Ich sorge mich um den Ruf des Spitals in Bezug auf Patienten und Mitarbeitende und hoffe, dass sich der ganze Sturm bald legt.

War es ein Fehler, das Spital aus den Händen der Stiftung zu geben?

Ganz klar und deutlich: Nein, es war kein Fehler. Im Gegenteil. Der Spitalbetrieb in Einsiedeln ist und war eine ganz grosse Herausforderung. Unsere Stiftung hatte grosse Defizite einfahren müssen, und eine Weiterführung des Spitalbetriebs durch die Stiftung war finanziell stark gefährdet.

Das heisst?

Dank der Übertragung des Spitalbetriebs an die Ameos-Gruppe konnte das Spital in Einsiedeln überhaupt erhalten und gesichert werden. Wir hatten aber immer gewusst und zusammen mit dem neuen Betreiber betont, dass es ohne Sparmassnahmen und Effizienzsteigerungen nicht gehen wird.

Um das Arbeitsklima im Spital soll es aber sehr schlecht stehen. Stimmt das aus Ihrer Sicht?

Ich denke schon, dass das im Moment leider zutrifft. Das Familiäre, für das wir im Spital Einsiedeln früher bekannt waren, ist heute innerhalb eines so grossen Konzerns und aufgrund des stetigen Drucks im Spitalwesen wohl weniger möglich und deshalb anders.

Also?

Operativ ist die Stiftung nicht mehr verantwortlich für den Betrieb des Spitals, sondern die Ameos-Spital Einsiedeln AG. Bekanntlich haben wir das Spitalgebäude vermietet. Ich darf aber sagen, dass wir einen engen, direkten und offenen Informationsaustausch pflegen und dass die Ameos-Gruppe bisher die finanziellen Abmachungen gegenüber der Stiftung vollumfänglich eingehalten hat und ihnen nachgekommen ist.

Ist der Weiterbetrieb des Spitals Einsiedeln gefährdet?

Nein. Wir haben klare und deutliche Hinweise, dass es sich mit der Ameos- Gruppe um eine langfristige Partnerschaft in Einsiedeln handeln wird. Kantonsrat Antoine Chaix hat in seinem Vorstoss Fragen aufgeworfen, diese wird die Regierung bis Anfang September beantworten. Das Spital Einsiedeln ist an der Erarbeitung einer Stellungnahme zuhanden des Kantons. Wir sind überzeugt, dass das Spital mit all seinen vielen Mitarbeitenden und Belegärzten eine gute Arbeit leistet. Nicht unerwähnt soll bleiben, dass auch Antoine Chaix in der Kleinen Anfrage die Kaderärzte lobt, was bisher etwas unterging. (adm)