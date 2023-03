Staatsverweigerer ignorieren Post der Schwyzer Behörden

Schwyz Staatsverweigerer ignorieren Post vom Kanton Sie leugnen den Staat und seine Behörden und verweigern amtliche Post: Seit der Corona-Pandemie treten Staatsverweigerer auch im Kanton Schwyz gehäufter auf. Jürg Auf der Maur Jetzt kommentieren 08.03.2023, 10.23 Uhr

Was in Deutschland unter dem Begriff Reichsbürger für Unruhe sorgt (siehe Box), macht sich auch im Kanton Schwyz bemerkbar. Auch hier gibt es eine bisher kleine Gruppe von Bürgerinnen und Bürger, die den Staat nicht akzeptieren. Das zeigt eine Umfrage des «Boten der Urschweiz» bei betroffenen Schwyzer Ämtern.

Anders als in Deutschland werde in der Schweiz jeweils von «staatskritischen bis staatsablehnenden Gruppierungen gesprochen», sagt Daniel Füllemann, Leiter des kantonalen Beschwerdedienstes. Obwohl nicht alle Beschwerden an den Rechtsdienst aus diesen Kreisen stammen, macht auch er entsprechende Erfahrungen im Umgang mit solcher Kundschaft.

«Sie agieren vor allem in sozialen Netzwerk und treten bisweilen im Behördenkontakt in Erscheinung.» Das, so Füllemann, habe sich «seit der Corona-Zeit sicher vermehrt».

Post vom «Bundesamt für Gehirnwäsche»

Was heisst das konkret? «Eine staatsablehnende Haltung kann sich etwa in der beispielhaften Behauptung zeigen, dass der Bund, der Kanton oder eine Gemeinde keinerlei Rechtspersönlichkeit besitze, eine blosse Firma sei und keinerlei Rechtmässigkeit zu hoheitlichem Handeln» aufweise, erklärt der Chef des Rechtsdienstes.

Solche Couverts werden an die Schwyzer Amtsstellen geschickt. Hier wird unter anderem das Bundesamt für Gesundheit als Bundesamt für Gehirnwäsche betitelt. Bild: Jürg Auf der Maur

Das äussert sich etwa darin, dass behördliche Post mehrmals zurückgeschickt wird, oder es wird behauptet, der Name auf dem Briefumschlag sei falsch. Auf diesen dem «Boten» vorliegenden Couverts prangen diverse Aufkleber, so wie etwa die Nachahmung des BAG-Signets, das hier nicht «Bundesamt für Gesundheit», sondern «Bundesamt für Gehirnwäsche» genannt wird.

Das «Phänomen» von Personen, die den Staat und das öffentliche Recht nicht anerkennen, kennt auch das Bildungsdepartement, wie Regierungsrat Michael Stähli bestätigt (siehe Interview unten). Im Bild ist auch die Schwyzer Kantonspolizei: «Wir haben Kenntnis, dass mehrere Personen aus dem Kanton Schwyz als Staatsverweigerer in Erscheinung treten», erklärt Florian Grossmann, Sprecher der Kantonspolizei. Angaben zur Anzahl der ihr bekannten Personen macht die Polizei allerdings nicht. Nur so viel: «Sämtliche uns vorliegenden Daten werden gemäss den gesetzlichen Vorgaben bearbeitet.»

Steuerverfahren werden aufwendiger und teurer

Dass staatskritische Bürger und Bürgerinnen seit der späteren Corona-Zeit auch im Kanton Schwyz immer häufiger vorkommen, weiss auch Markus Beeler, Leiter der Schwyzer Steuerverwaltung. «Wir haben im Kanton eine Gruppe von rund 15 Personen, die uns bekannt sind, welche die Legitimität des Staates hinterfragen.» Zum Glück sei es im Kanton Schwyz aber nicht so wie in Deutschland: «Es wird nicht gedroht, aber diese Personen weigern sich, Schriftsachen entgegenzunehmen, die an sie adressiert sind, mit dem offiziellen amtlichen Namen, wie sie bei uns gemeldet sind.»

«Sie sagen dann, es handle sich bei der angeschriebenen Person um eine andere Person, der Name sei nicht richtig geschrieben, wie er geschrieben sein müsste», so Beeler weiter. Die Couverts würden dann mit dem Hinweis, dass sich strafbar mache, wer eine nicht an ihn adressierte Postsendung öffne, zurückgesandt. Die Steuerverfahren könnten, so Beeler, trotzdem abgewickelt werden. Aber es werde aufwendiger und komplizierter. «Am Schluss müssen sie betrieben werden. Es wird für sie also nur teurer.»

Das sind Reichsbürger Die Reichsbürgerbewegung in Deutschland ist laut Wikipedia ein Sammelbegriff für eine organisatorisch und ideologisch sehr heterogene Szene meist aus Einzelpersonen, seltener teilweise sektenartigen Klein- und Kleinstgruppen. Gemeinsam ist ihnen, dass sie die Existenz der Bundesrepublik Deutschland als legitimer und souveräner Staat bestreiten und dessen Repräsentanten und die gesamte deutsche Rechtsordnung fundamental ablehnen. «Klassische» Reichsbürger berufen sich darauf, dass das Deutsche Reich weiterhin fortbestehe. Die Reichsbürgerszene entstand in den 1980er-Jahren und tritt seit 2010 verstärkt in Erscheinung, zum Teil auch mit gewaltbereiter Militanz. In Deutschland gehen gemäss offiziellen Schätzungen von 2018 von 2015 bis 2017 über 10'500 Straftaten auf das Konto von Reichsbürgern. In der Schweiz werden Angehörige einer ähnlichen Ideologie Staatsskeptiker oder Staatsleugner genannt. Sie glauben, die Schweiz sei eine Firma. Sie fühlen sich vom Staat verraten, lehnen Behörden und Gerichte deswegen ab, schicken amtliche Post zurück und wollen keine Steuern zahlen.

Der Schwyzer Regierungsrat Michael Stähli kennt das Phänomen der Staatsleugner-Szene. Auch seine Ämter sind betroffen. Bild: PD

Michael Stähli, hat das Bildungsdepartement mit sogenannten Reichsbürgern oder Staatsleugnern zu tun?

Wir hatten bereits mit einigen wenigen zu tun. Diese haben beispielsweise Verfügungen oder Anordnungen nicht anerkannt.

Wie treten diese Leute gegenüber dem Bildungsdepartement auf?

Sie bestreiten die Handlungslegitimation aller rechtsstaatlicher Organe, Verbote, Verfügungen, Bussen und so weiter zu erlassen. Sie erkennen diese konsequent nicht an, da ihrer Meinung nach alle staatlichen Instanzen heimlich in Kapitalgesellschaften umgewandelt worden seien und somit illegal handeln würden. Das öffentliche Recht sei dadurch aufgehoben worden.

Wie gross ist die Szene im Kanton Schwyz?

Das entzieht sich unserer Kenntnisse. Wir hatten bis jetzt mit weniger als einer Handvoll Personen zu tun, welche uns als staatliches Organ ausdrücklich nicht anerkennen.

Treten also im Bildungsdepartement weniger Leute in Erscheinung als im Steueramt?

Ja, im Moment treten sie bei uns sichtbar in geringer Anzahl in Erscheinung.

Zu reden gab während der Pandemie die Gründung einer Privatschule in Seewen. Wie ist hier der Stand der Dinge?

Der Antrag um eine Betriebsbewilligung dieser Privatschule wurde vom Erziehungsrat abgelehnt.

Gibt es einen Zusammenhang zur Schweizer Variante der Reichsbürger?

Dieser Zusammenhang ist für uns schwierig einzuschätzen. Die Personen, mit welchen wir zu tun hatten, dementieren klar, dass sie den Reichsbürgern nahestehen.

Und zum Verein Urig? Gibt es da einen Zusammenhang?

Wir können einen Zusammenhang zu diesen Vereinen weder bestätigen noch ausschliessen.