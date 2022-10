Schwyz: Stars auf vier Beinen an der Viehausstellung

Schwyz Stars auf vier Beinen: 886 Tiere an der Viehausstellung aufgeführt Erstmals nach zwei Jahren konnte die Ziegen- und Schafausstellung in Schwyz wieder in normalem Rahmen abgehalten werden. Franz Steinegger Jetzt kommentieren 10.10.2022, 19.12 Uhr

Der Preisrichter schaut genau hin, die Ziegenhalter warten gespannt ab. Bild: Franz Steinegger

Die Stars des Tages kamen auf vier Beinen. Es waren Weisse Alpenschafe, Braunköpfige Fleischschafe, Schwarzbraune Bergschafe, die bei den Schwyzer Bauern beliebten Toggenburgerziegen, Pfauenziegen, Appenzellerziegen, Saanenziegen und Bündner Strahlenziegen – Tiere in allen Altersklassen und beiderlei Geschlechts.

Insgesamt sammelten sich gestern auf der Feldliwiese in Schwyz 886 Tiere an, 32 mehr als im Vorjahr, als der Anlass nur von landwirtschaftlichem Personal besucht werden durfte. Diesmal genoss eine grosse Besucherzahl das Stelldichein der schönsten Tiere, die von den kleinen Zweibeinern ausgiebig gestreichelt und bestaunt wurden. Die Ziegen und Schafe kamen vorwiegend aus dem Bezirk Schwyz, doch vereinzelt stehen sie auch in Ställen in Küssnacht oder in den Bezirken Einsiedeln und March.

Bereits am Morgen und vor allem dann am Nachmittag gab es viel Volk zwischen dem Herrengasse-Schulhaus und Hauptplatz/Hofmatt. Auf den beiden Plätzen drehten die Chilbibahnen nochmals kräftig ihre Runden, und der Chilbimärcht bewies eindrücklich, dass er der publikumsstärkste Anlass im Jahresverlauf in Schwyz ist. Die Leute schlenderten in dichten Kolonnen an den Marktständen vorbei. Das Wetter zeigte sich nach den zwei durchzogenen Vortagen von der versöhnlichen Seite. Es war gegen 20 Grad warm, und vor allem blieb es trocken.

Die Kleinviehausstellung inS chwyz zog erstmals nach zwei Jahren wieder sehr viel Publikum an. Bild: Franz Steinegger

