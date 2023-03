Schwyz Schwyzer Herdenschutzhunde könnten bald von der Leinenpflicht befreit werden Herdenschutzhunde sollen Treibhunden gleichgestellt werden. Auch andere Arbeitshunde könnten bald von Privilegien profitieren. Andreas Seeholzer Jetzt kommentieren 17.03.2023, 05.00 Uhr

Herdenschutzhunde, wie diese französischen Pyrenäenhunde, sollen im Kanton Schwyz von Steuerermässigungen profitieren und aus der Leinenpflicht entlassen werden. Bild: Jakob Menolfi / Keystone

Im Kanton Schwyz sollen laut der Schwyzer Regierung künftig alle Besitzerinnen und Besitzer von Arbeitshunden von entsprechenden Steuerermässigungen für ihre Tiere profitieren. So soll zum Beispiel eine steuerliche Gleichbehandlung von Herdenschutzhunden mit den Treibhunden in der Landwirtschaft gelten. «Herdenschutzhunde sollen in den Kreis der steuerprivilegierten Hunde aufgenommen werden», heisst es vonseiten der Regierung.