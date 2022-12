Schwyz Stoos-Präsident Ivo Husi nimmt Stellung zu Sesselbahn-Unglück Der Verwaltungsratspräsident der Stoosbahnen nimmt nach dem Urteil des Bezirksgerichts Stellung zum Fall. Er spricht über die Verarbeitung des tragischen Sesselbahn-Unglücks. Das Urteil sei ein harter Schlag für die ganze Branche. Flurina Valsecchi Jetzt kommentieren 09.12.2022, 05.00 Uhr

Ivo Husi spricht über das Sesselbahn-Unglück und die Gerichtsverhandlung. Bild: PD / Keystone

Das tragische Sesselbahn-Unglück ereignete sich vor bald drei Jahren. Drei Personen verletzten sich schwer, ein weiterer Passagier starb. Wie präsent ist dieses Ereignis noch heute?

Das Unglück ist immer noch präsent. Es gibt Angestellte, welche es noch jeden Tag vor Augen haben. Dank professioneller Hilfe, vor allem in der Anfangsphase, sind wir auf einem guten Weg der Verarbeitung. Ich denke aber nicht nur an die unmittelbar beteiligten Mitarbeiter. Immer wieder gibt es im Alltag Berührungspunkte, etwa wenn Sicherheitsfragen diskutiert werden. Ein solches Erlebnis kann man nicht von heute auf morgen ausradieren.

Hat die Verhandlung vor dem Bezirksgericht wieder alte Wunden aufgerissen?

Mit dem Strafverfahren kamen die Emotionen wieder hoch, es war eine gewisse Nervosität vorhanden. Ein Unglück dieser Heftigkeit wirkt noch lange nach.

Die Staatsanwaltschaft zieht das Urteil nun an Kantonsgericht weiter. Hätten Sie stattdessen lieber ein neues Kapitel aufschlagen wollen?

Wir hofften natürlich, dass wir das «Dossier» rein formell und administrativ hätten abschliessen können. Das Abschliessen des Falls in den Köpfen unserer Mitarbeiter ist aber wie erwähnt eine ganz andere Sache. Die beteiligten Personen können den Unfall wohl ihr Leben lang nicht vergessen, aber sie müssen versuchen, damit umzugehen. Nach wie vor empfinden wir grosses Bedauern und Anteilnahme gegenüber den Unfallopfern und den Nachkommen der verstorbenen Person.

Auf der Anklagebank sassen der damalige Betriebsleiter, der Mitarbeiter, der die Sesselbahn zu später Stunde bediente, und der Fahrer des Pistenfahrzeugs, der in jener Nacht zum ersten Mal die Panoramapiste, die unter der Bahn durchführt, präparierte. Alle drei Personen arbeiten noch heute für die Stoosbahnen.

Ja, das stimmt. Wir haben nach wie vor vollstes Vertrauen in sie, vor allem in unseren heutigen Geschäftsführer, der zur Zeit des Unglücks als Betriebsleiter amtete. Der Geschäftsführer hat die Stoosbahnen vorbildlich durch den Unfall, aber auch durch die Covid-Situation geführt. Es stand nie zur Diskussion, dass wir uns wegen des Strafverfahrens von den betroffenen Mitarbeitern trennen.

Das Bezirksgericht hat den damaligen Betriebsleiter zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zehn Monaten verurteilt. Die beiden anderen Mitarbeiter wurden freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft hat gegen die Freisprüche nun Berufung angemeldet.

Auf die Details kann ich nicht eingehen – nicht das Unternehmen, sondern die drei Mitarbeiter als Privatpersonen standen vor Gericht. Für die Branche ist das Urteil jedoch ein schwerer Schlag. Ein vergleichbares Urteil gab es bislang nicht. Der Unfall war die Folge einer Verkettung von Umständen, welche so kaum vorhersehbar war. Dies hat der Versuch der technischen Nachstellung des Unfalls der Die Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle, kurz Sust, am Folgetag gezeigt, welche erfolglos blieb. Trotz bereits heute hoher Sicherheitsvorkehrungen und -vorschriften sind Folgen für die Branche aus diesem Urteil wohl nicht zu verhindern. Und es macht die zurzeit ohnehin schwierige Suche nach Fachkräften nicht einfacher, wenn man weiss, welche Folgen ein solcher Unfall für die einzelnen Angestellten haben kann. Alle, die bei Bergbahnen Verantwortung tragen und mitarbeiten, wissen, dass sie im Vergleich zu vielen Berufen ein höheres Sicherheitsrisiko mittragen.

Der damalige Betriebsleiter hat den Opfern zudem eine Parteientschädigung von rund 20 000 Franken zu zahlen. Die Untersuchungs- und Gerichtskosten von rund 17 000 Franken muss er ebenfalls übernehmen. Unterstützt das Unternehmen den Mann finanziell?

Aus Vertraulichkeitsgründen nehme ich keine Stellung zu dieser Frage.

Das Bezirksgericht kritisierte vor allem, dass ein Sicherheits- und Informationskonzept fehlte. Was haben Sie seither verbessert?

Die Sust legte uns nach ihren Untersuchungen einen Vorbericht vor. Wir gaben dazu unsere Stellungnahme ab und belegten darin, dass verschiedene Passagen des Berichts nicht korrekt sind. Richtig ist, dass wir damals bereits ein Sicherheitskonzept hatten, welches einzig basierend auf unserer Eigeninitiative – es besteht keine Pflicht hierzu – von einer externen, spezialisierten Beratungsgesellschaft geprüft worden war. Das Konzept betreffend der Nachtfahrten wurde vom Bundesamt für Verkehr abgenommen. Zwar hat die Sust dies zur Kenntnis genommen, aber ihren Bericht nicht angepasst. Unsere Stellungnahme zum Sust-Bericht lag auch dem Gericht und dem Staatsanwalt vor, aber so, wie es jetzt aussieht, hatte diese keinen Einfluss auf das Urteil.

Warum konnte der Unfall dennoch passieren?

Es war eine Verkettung von Umständen, welche man so kaum vorhersehen konnte. Wie bereits erwähnt, blieb eine Nachstellung des Unfalls am Folgetag erfolglos. Es war also schwierig, den Hergang überhaupt zu beweisen. Nach standesgemässen Vorabklärungen hatten wir diese Piste am Unglückstag zum ersten Mal auf diese Art bearbeitet, weshalb wir uns dieses Risikos nicht bewusst waren.

Offenbar mangelte es an der Kommunikation.

Ja, das müssen wir uns im Nachhinein sicher eingestehen, was wir umgehend verbessert haben.

Würde ein solches Unglück heute nicht mehr geschehen?

Aus heutiger Sicht – mit Anpassungen bei der Kommunikation: Nein, dies wird uns nicht mehr passieren. Wenn der für die Bahn verantwortliche Mitarbeiter heute eine Nachtfahrt tätigt, stellt er via Funk sicher, dass sich kein Pistenfahrzeug in der Gefahrenzone mehr befindet.

Wie stark hat das Image der Bahn und des Tourismusgebiets nach dem Unfall gelitten?

Zwar war das Stoosgebiet unmittelbar nach dem Unglück sicherlich im Gespräch, doch wenige Wochen später rückte die Corona-Pandemie ins Zentrum der öffentlichen Wahrnehmung. Seit dem Bau der neuen Standseilbahn sind die Zahlen unseres Unternehmens laufend gestiegen. Daraus schliesse ich, dass wir wegen des Unglücks keinen Imageverlust erlitten haben und das Vertrauen der Gäste nach wie vor gross ist.

