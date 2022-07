Schwyz Strafbare Handlungen gegen sexuelle Integrität? Bernhard Diethelm wird nun doch angeklagt Der Vorderthaler SVP-Politiker soll strafbare Handlungen gegen die sexuelle und körperliche Integrität begangen haben. Jürg Auf der Maur Jetzt kommentieren 21.07.2022, 10.17 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kantonsrat Bernhard Diethelm muss vor Gericht. Bild: Erhard Gick

So schnell kann es gehen. Noch vor Kurzem tönte der Schwyzer SVP-Kantonsrat Bernhard Diethelm gegenüber dem «Boten der Urschweiz» sinngemäss an, dass sich in der «Sache» nichts ergeben habe. Seit dem 6. August 2021 war jedenfalls nichts mehr über den Fall des Schwyzer Kantonsrats zu vernehmen, der damals – gemäss gut informierten Quellen – in einen Zwischenfall im Rotlichtmilieu verwickelt gewesen sein soll.