Schwyz Tödlicher Bergunfall am Grossen Mythen In den Innerschwyzer Bergen hat sich heute der erste tödliche Bergunfall der Saison ereignet. Am Grossen Mythen verlor eine Person ihr Leben. 27.05.2021, 21.36 Uhr

Rot eingekreist der Fundort der Person. Bild: Webcam

(gh) Laut dem Schwyzer Polizeisprecher Florian Grossmann sei am frühen Donnerstagabend eine Meldung aus dem Mythengebiet eingegangen. Es schien um eine zunächst unbekannte Person zu gehen, die allenfalls in die Tiefe gestürzt war. Weitere offizielle Angaben zum Hergang lagen vorerst nicht vor.

Nach Meldungseingang bot man den Rega-Helikopter der Basis Erstfeld auf. In den Abendstunden kreiste der Heli längere Zeit östlich des Geissstocks in der Südflanke des Grossen Mythen. Das steile Gebiet unterhalb des offiziellen Bergwegs wurde aus der Luft abgesucht. An Bord nahm man auch einen Spezialisten der Alpinen Rettung Schweiz. Rettungsmittel wurden anschliessend an einer Winde im Hang abgesetzt. Weitere Bergretter standen derweil auf Abruf, um für einen allfälligen terrestrischen Einsatz bereit zu sein.

Zwischenlandung der Rega bei der Holzegg. Bild: Webcam

Erschwert wurden die Arbeiten durch die Wetterlage. Wolken und Nebelschwaden schränkten zunächst die Sicht auf den Berg ein, im Verlauf des Abends besserten sich die Bedingungen. Nach 20 Uhr konnte die gesuchte Person geborgen werden. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Angaben zur Identität und zu den Hintergründen hat die Kapo auf Freitag in Aussicht gestellt.

Update folgt...