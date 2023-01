Schwyz Tunnel zwischen Pfäffikon und Schwyz: Idee scheidet die Geister Die Idee, den ganzen Kanton unterirdisch von Pfäffikon nach Schwyz zu verbinden, findet eine knappe Mehrheit gut. Kosten, Sicherheitsaspekte und Realisierbarkeit bremsen aber die Tunnel-Idee. Jürg Auf der Mauer Jetzt kommentieren 12.01.2023, 07.27 Uhr

Der Vorstoss, den drei FDP-Kantonsräte um deren Präsident Urs Rhyner am Montag einreichten, lässt niemanden gleichgültig. Die Idee, die Regierung solle abklären, ob sie eine Tunnellösung zwischen Pfäffikon und Schwyz – oder eine kleinere Etappe - für prüfenswert erachte, hat gestern die Öffentlichkeit im ganzen Kanton aufgeweckt.

In kleinen und grösseren Gruppen wurde über Sinn und Zweck, Machbarkeit oder Fantasterei diskutiert. Eine Online-Umfrage des «Boten der Urschweiz» zeigte, dass die Meinungen in der Bevölkerung fast hälftig geteilt sind. «Befürworter» und «Gegner» hielten sich die Wage.

Nicht zuletzt das war die Absicht des FDP-Vorstosses. «Vielleicht muss die Politik künftig grösser denken», erklärte der Ausserschwyzer Kantonsrat bei der Lancierung der Idee.

Der Kanton legt das Hauptaugenmerk nach wie vor auf den Ausbau der H8. Nicht vom Tisch ist auch eine Umfahrung von Rothenthurm. Bild: Erhard Gick

Stein des Anstosses dürften nicht zuletzt die zu erwartenden hohen Kosten sein. Gemäss Baufachleuten wird heute mit 100000 Franken pro Laufmeter Tunnel gerechnet. Bei einer Tunnellänge von geschätzten 19,5 Kilometern von der Autobahn Pfäffikon bis zur Autobahn in Schwyz müsste wohl von Kosten von rund zwei Milliarden Franken – doppelt so viel wie die Sanierung der Axenstrasse samt den zwei neuen Tunnels – ausgegangen werden. Selbst wenn die Tunnelstrecke nur von Schindellegi bis ausserhalb Sattel reichen würde, käme ein solches Bauvorhaben mindestens auf eine Milliarde Franken zu stehen.

Tiefbauamt legt Karten erst später auf den Tisch

Während vielerorts die Meinungen bereits gemacht wurden, hält sich das Schwyzer Tiefbauamt ususgemäss zurück. «Das Tiefbauamt wird sich mit der Interpellation auseinandersetzen und zu gegebener Zeit seinen Bericht der Regierung abgeben», erklärte Kantonsingenieur Daniel Kassubek auf Anfrage. Solange die Regierung nämlich nicht entschieden habe, könnten weder die Verwaltung noch der Baudirektor Stellung nehmen. Kassubek:

«Im Moment legen wir unser Hauptaugenmerk aber auf den Ausbau der H8, damit der letzte Abschnitt endlich ausgebaut werden kann.»

Auf wenig Gegenliebe scheint das Projekt mindestens in einem Teil der Politik zu stossen. «Das ist völlig vermessen», sagt Kantonsrat Bruno Beeler in einer ersten persönlichen Einschätzung. Er führt nicht nur die hohen Kosten gegen eine Tunnellösung ins Feld. «Die Dörfer über dem Tunnel würden völlig abgeschnitten.» Es nähme ihn wunder, was wohl Tourismusregionen wie Sattel/Hochstuckli zu so einem Vorhaben sagen würden, wenn sie grossräumig «abgehängt» würden.

Nicht zuletzt aus Sicherheitsgründen brauche es zu einem Tunnel auch eine Alternativstrasse, so der Mitte-Präsident. «Aber dann sind wir wieder bei der H8 und den bestehenden Problemen.» «Und zudem», fragt Beeler, «wer will schon in einem Loch fahren? Ich jedenfalls nicht.»

Offenbar viel positiver wird die visionäre Idee bei den betroffenen Gemeinden beurteilt. Der Sattler Gemeindepräsident Pirmin Moser bezeichnete den Vorschlag bereits gestern als «gut». Dem schliesst sich auch sein Rothenthurmer Amtskollege Stefan Beeler an.

Für Gemeindepräsident eine «prüfenswerte Idee» «Persönlich würde ich einen solchen Tunnel gut finden. Die Idee ist sicher prüfenswert», sagt der Rothenthurmer Gemeindepräsident Stefan Beeler. Damit wäre nämlich nicht nur die Umfahrung von Rothenthurm geregelt, sondern man wäre auch auf anderen Streckenabschnitten, die künftig noch saniert oder umgebaut werden müssten, viele Sorgen los. Das Hauptproblem sieht aber auch Gemeindepräsident bei den anfallenden Kosten: «Wenn ich sehe, dass schon die 1,6 km Umfahrungstunnel in Rothenthurm über 170 Millionen Franken kosten werden, sehe ich schon Probleme für die Realisierung einer zehnmal längeren Variante.» Klar sei, dass man nicht einfach den ganzen mittleren Kanton abhängen dürfte: «Eine oberirdische Strasse», so Gemeindepräsident Beeler, ist notwendig. Wie in der Interpellation vorgesehen, sollte seiner Meinung nach auch geprüft werden, ob die Tunnelverbindung zu einer Nationalstrasse aufklassiert werden könnte. Vorteil für den Kanton: Dann müsste sich der Bund an den Kosten beteiligen, für Schwyz würde der neue Tunnel finanzierbar. Für Beeler ist im Moment klar: «Es bliebe ein langer Weg.» (adm)

