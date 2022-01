Schwyz: Demonstration gegen Maskenpflicht an Schulen

Schwyz Über 1000 Personen demonstrieren gegen die Maskenpflicht an Schulen 100 Freiheitstrychler und 1000 Personen gaben am Montagabend in Schwyz ihren Unmut gegen die Maskenpflicht an Schulen kund. Andreas Seeholzer Jetzt kommentieren 25.01.2022, 16.57 Uhr

Kundgebung gegen die Maskenpflicht an Schulen am Montagabend auf der Hofmatt in Schwyz. Bild: Andreas Seeholzer (Schwyz, 24. Januar 2021)

Der Zug an Menschen brauchte zehn Minuten, bis er von der Hirzengasse in den Schwyzer Hauptplatz eingebogen war, wie der Bote der Urschweiz berichtet. Laut Angaben der Polizei und wie es auch vom Veranstalter bestätigt wurde, waren rund tausend Personen an der Kundgebung gegen die Maskenpflicht an Schulen mit dabei. Unter dem Slogan «Wir stehen auf, für die Zukunft unserer Kinder – lasst die Kinder frei atmen» trafen sich die Teilnehmer um 18 Uhr beim Kollegi vor dem Eingang zum Bildungsdepartement.