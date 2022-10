Schwyz «Über weibliche Lust wird zu wenig gesprochen» Sexualität hat einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft, und trotzdem gibt es Hemmungen und Tabus. Sonja Blattner möchte dies ändern und spricht offen über die Geheimnisse der weiblichen Lust. Petra Imsand Jetzt kommentieren 26.10.2022, 13.43 Uhr

Kursleiterin Sonja Blattern spricht in Schwyz über die weibliche Lust. Bild: Petra Imsand

Wie können Frauen ihren eigenen Körper als Lustquelle erleben? Was verhilft Paaren und Singles zu einer langfristig erfüllten Sexualität? Wie kommt verlorene Lust beim Sex wieder? Themen, welche etliche Ratgeber füllen. Offen darüber gesprochen wird jedoch selten.

«Zu selten», sagt Sonja Blattner. Neben Yoga-Kursen bietet sie in Schwyz auch systemische Beratung oder Trance-Sitzungen an oder spricht vor Publikum beispielsweise über Geheimnisse der weiblichen Lust. An besagtem Vortrag erfahren die Teilnehmenden mehr über die verschiedenen Facetten der weiblichen Lust und wie sie genährt wird, damit sie sich voll entfalten kann.

«Aus eigener Erfahrung und im Gespräch mit anderen Frauen habe ich festgestellt, dass Sex nicht nur seltener, sondern auch anders wird, in langjährigen Beziehungen oder auch sobald ein Kind da ist.»

Oftmals entstünden aus diesem Umstand Missverständnisse, und der resultierende sexuelle Druck wirke sich nicht selten negativ auf die Beziehung aus. Sonja Blattner wollte dies aber nicht einfach so hinnehmen und begann zu forschen. «Ich habe verschiedene Kurse zum Thema weibliche Lust besucht.»

An Aha-Erlebnissen fehlte es nicht. Viele Frauen orientieren sich gemäss Sonja Blattner an der männlichen Sexualität. Die weibliche Sexualität sei jedoch anders. Alleine dadurch entstehe schon ein falsches Bild. «Das Weibliche und das Männliche ticken anders. Dies ist spannend, birgt aber auch einige Tücken. Versteht man diese Unterschiede, können sich das Maskuline und das Feminine gegenseitig nähren und in Schwingung versetzen.»

Lust und Luststeigerung fehlen auf dem Stundenplan

Geht es nach Sonja Blattner, fehlt es an Vorbildern. Und selbst in der Schule würden nur Grundlagen gelehrt.

«In den Schulzimmern geht es wenig um Lust und Luststeigerung. Verhütung oder Geschlechtskrankheiten – ebenfalls wichtige Themen – stehen im Vordergrund.»

Pornografische Vorbilder im Internet hätten zudem mit der Realität nichts zu tun. «Das Bedürfnis, mehr über Lust zu erfahren, ist allem Anschein nach vorhanden, doch es braucht Aufklärung und Offenheit.»

Die Sexualisierung der Gesellschaft kennt heute kaum mehr Grenzen. Doch im Rahmen ihrer Weiterbildungen stellte Sonja Blattner fest, dass sich viele Menschen dem Thema gegenüber zwar offen zeigen, beim genaueren Hinsehen sei jedoch offensichtlich, dass viele Tabus und Hemmungen vorhanden seien. So würden sich viele Menschen, welche grundsätzlich Interesse am Thema hätten, genieren, einen solchen Vortrag zu besuchen.

«Niemand denkt, dass jemand nicht kochen kann, nur weil er oder sie sich für einen Kochkurs anmeldet. Man kocht gerne, und deshalb möchte man an Kursen doch mehr dazulernen.» Genau so sei es auch bei Themen wie der weiblichen Lust. «Nur weil man den Vortrag oder Kurse besucht, heisst es eben nicht, dass man keine Ahnung hat oder ein Problemfall ist.»

Vortrag in Schwyz Am 8. November von 19 bis 20.30 Uhr erfahren Männer Details zur Anatomie und viele Tipps, damit sich die weibliche Lust in der Begegnung voll entfalten kann. Am Abend des 22. November hält Sonja Blattner denselben Vortrag für ein weibliches Publikum. Anmeldung erforderlich.

