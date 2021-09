Schwyz Unfall bei Schulhaus – Person schwer verletzt ins Spital geflogen Beim Schulhaus Herrengasse in Schwyz hat sich am Donnerstag vor dem Nachmittagsunterricht ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Die Strecke war vorübergehend gesperrt. Auffallend viele Automobilisten missachteten die Signalisation. 23.09.2021, 16.13 Uhr

Der Rettungshubschrauber flog eine Person ins Spital. Bild: Geri Holdener

Ein Aufgebot von Rettungsdienst und Polizei ist am Donnerstagnachmittag kurz vor 13.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Höhe des Schulhauses Herrengasse ausgerückt. Eine Person lag vor dem Fussgängerstreifen mit schwereren Verletzungen am Boden. Ein Rega-Helikopter landete im Wiesland bei der Verzweigung Steinerstrasse und flog den Patienten nach einer medizinischen Erstversorgung in eine ausserkantonale Klinik.