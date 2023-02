Unterstützung für Schwyzer Jugendliche mit psychischer Belastung

Schwyz Unterstützung bei psychischer Belastung: «Empathie ist wichtig, doch wir grenzen uns auch bewusst ab» Stress, Depressionen oder Essstörungen – Themen, welche Jugendliche belasten und im Jugendtreff zu Reden geben. Ein Besuch bei der Kinder- und Jugendanimation Schwyz. Petra Imsand Jetzt kommentieren 03.02.2023, 15.57 Uhr

Jugendarbeiterin Lou Keller und Andreas Imbaumgarten, Leiter der KJA Schwyz. Bild: Petra Imsand

Dass Kinder und vor allem Jugendliche unter grossem Druck stehen, widerspiegeln nicht nur die langen Wartefristen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Auch in der Kinder- und Jugendanimation Schwyz steigt die Nachfrage, über verschiedene Themen psychischer Gesundheit reden zu können. «Wir stellen fest, dass Jugendliche bei uns vermehrt über ihre Sorgen sprechen», sagt Jugendarbeiterin Lou Keller im Gespräch mit dem «Boten». Eine pauschale Aussage, wie es der heutigen Jugend gehe, könne jedoch nicht gemacht werden, betont auch Andreas Imbaumgarten, welcher Leiter der Kinder- und Jugendanimation Schwyz ist.

«Die Frage ist, ob es tendenziell mehr Probleme gibt oder ob man verstärkt dafür sensibilisiert ist und solche Themen auch öfters anspricht. Die Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter sind für viele Jugendliche vertraute Ansprechpersonen. Durch die gute Beziehung zu vielen Jugendlichen haben wir die Möglichkeit, in einem geschützten Rahmen mit ihnen über sensible Themen zu sprechen. So können wir eine gewisse Präventionsarbeit leisten.»

Gehört die unbeschwerte Jugendzeit gänzlich der Vergangenheit an? «Nein», betont Andreas Imbaumgarten. «Die Leichtigkeit ist nicht verschwunden. Es gibt bei uns sehr viele unbeschwerte Momente. Diese nehmen wir auch wahr. Doch die Jugendzeit per se bringt Herausforderungen mit sich. Die Frage ist, inwiefern sich diese Herausforderungen verändern und welche derzeit im Fokus stehen.» Auch Lou Keller sagt klar, dass die unbeschwerten Momente unter dem Strich überwiegen.

«Es ist wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen bei uns einen Ort finden, wo sie auch abschalten können.»

Während der Corona-Pandemie fehlte dieser direkte Austausch. Treffen waren teilweise gar nicht mehr möglich. Kommuniziert wurde via soziale Medien. Und in genau diesen Plattformen sieht Lou Keller letztendlich auch einen Grund, dass heute offener über psychische Probleme gesprochen wird. «Auf TikTok beispielsweise gibt es sehr viel Content, in welchem Menschen über ihre psychische Erkrankung sprechen. Sie reden offen über ihre Erfahrungen, Alltagsprobleme oder Sorgen. Viele Jugendliche fühlen sich angesprochen und verstanden. Zudem wird suggeriert, dass es normal ist, darüber zu sprechen.»

Kampagne trifft den Nerv der Jugendlichen

Um den wachsenden Bedürfnissen gerecht zu werden und kompetent reagieren zu können, setzt man in der Kinder- und Jugendanimation Schwyz unter anderem auf Weiterbildung. Zwei Teammitglieder liessen sich beispielsweise bei der Stiftung «pro mente sana» zu Ersthelfenden bei psychischen Krisen ausbilden.

Zudem kam eine Zusammenarbeit mit den Kinder- und Jugendanimationen Küssnacht und Altdorf zustande. Gemeinsam werden im Rahmen von Themenmonaten verschiedene Aspekte der psychischen Gesundheit thematisiert. Mittels Umfrage in den sozialen Medien wurde bei den Jugendlichen abgeholt, was sie am meisten belastet. Die meistgenannten Antworten waren Stress, Depressionen, ADHS und Essstörungen. In der Folge wurde eine umfassende Social-Media-Kampagne entwickelt, um die Jugendlichen in einem ersten Schritt über die Ursachen, Auswirkungen und Präventionsmöglichkeiten von Stress aufzuklären.

«Die Kampagne traf einen Nerv», freut sich Lou Keller, welche die Projektleitung innehat. «Die Interaktion war bereits zu Beginn der Kampagne gross. Doch nicht nur auf Instagram gab es Reaktionen, auch im Treff haben uns die Jugendlichen darauf angesprochen. Daraus haben sich viele Gespräche ergeben.» An den Erfolg möchte Lou Keller anknüpfen. Analog sollen weitere Kampagnen zu anderen Themen folgen, in welchen den Jugendlichen gezeigt wird, was sie selber für ihre psychische Gesundheit tun können. Und Lou Keller fügt hinzu:

«Wir sind keine Therapeuten. Die Jugendlichen erhalten bei uns Informationen, sie können mit uns sprechen, aber wir diagnostizieren nicht. Empathie ist wichtig, doch wir grenzen uns auch bewusst ab. »

Mit Material von der Kampagne «Wie geht's dir?» wird das Thema psychische Gesundheit im Jugendhaus thematisiert. Bild: PD

«Die Möglichkeiten sind begrenzt», ergänzt Andreas Imbaumgarten. «Wir sind darauf angewiesen, Jugendliche mit Schwierigkeiten an professionelle Beratungsstellen weiterleiten zu können.» Und hier mache sich der aktuelle Mangel leider deutlich spürbar.

