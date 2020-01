Schwyz: Urs Bucher tritt als Vorsteher des Amts für Volksschulen und Sport zurück Der Vorsteher des Amts für Volksschulen und Sport in Schwyz tritt nach acht Jahren zurück. Er wechselt nach Basel. 08.01.2020, 14.44 Uhr

(zfo) Nach acht Jahren an der Spitze des Amts für Volksschulen und Sport des Kantons Schwyz habe sich der Vorsteher Urs Bucher entschlossen, nochmals eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Dies schreibt der Kanton Schwyz in einer Mitteilung. Er wurde am Dienstag vom Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt per August 2020 zum Leiter der Volksschulen des Kantons Basel-Stadt gewählt.