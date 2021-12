Schwyz: Urs Kryenbühl hat nach seinem Sturz Grosses vor

Schwyz Urs Kryenbühl: «Ein kleines Wunder, dass ich schon wieder auf diesem Niveau fahre» Die ersten Speed-Rennen hat der ungeimpfte Urs Kryenbühl verpasst. Nun ist der Unteriberger umso «giggeriger» auf sein Comeback. Was sind Kryenbühls Ziele in dieser Saison? Laura Inderbitzin 1 Kommentar 01.12.2021, 00.27 Uhr

Urs Kryenbühl 2016 in Santa Caterina. Bild: Freshfocus

Er wäre bereit gewesen für das Comeback: Urs Kryenbühl hätte am vergangenen Wochenende beim Speed-Auftakt in Lake Louise gerne auch wieder um die Spitzenzeiten mitgeredet. Vor knapp elf Monaten war der Unteriberger Skirennfahrer in Kitzbühel schwer gestürzt, riss sich dabei das Kreuz- und Innenband, brach sich das Schlüsselbein und erlitt eine Gehirnerschütterung. Trotz dieses Horror-Crashs ist er wieder in Form – doch ein weiteres Problem machte seinem Comeback-Plan vorerst einen Strich durch die Rechnung. Als «nur» genesener und nicht geimpfter Athlet hatte er nicht nach Kanada einreisen dürfen und verpasste die dortigen Rennen. Deshalb kehrt der 27-Jährige erst ab dieser Woche in Beaver Creek in den Vereinigten Staaten auf die Weltcup-Piste zurück.