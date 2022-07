Victorinox investiert sieben Millionen in neue Halle in Ibach

Schwyz Victorinox investiert sieben Millionen in Ibach Ausbaupläne beim grösste private Arbeitgeber im Kanton: Victorinox will seine Produktionskapazität vergrössern und eine neue Halle bauen. Jürg Auf der Maur Jetzt kommentieren 30.07.2022, 05.00 Uhr

An diesem Victorinox-Gebäude (rechts) an der Schwyzer Schützenstrasse soll im hinteren Bereich eine neue Halle angebaut werden. Bild: Jürg Auf der Maur

«Wir bleiben mit der Fabrik hier in Ibach», führte Victorinox-Firmenchef Carl Elsener bereits im Juni in einem Interview mit dem «Boten der Urschweiz» aus. Nun macht der Patron Ernst: 2023 soll an der Schwyzer Schützenstrasse eine neue Produktionshalle an ein bestehendes Gebäude angebaut werden. Ziel sei eine optimale Lösung sowohl für die Produktion wie auch für die Mitarbeitenden.

Für den Neubau auf dem nordöstlichen Areal des Fabrikationsgebäudes an der Schützenstrasse 63 wird mit Kosten von rund sieben Millionen Franken gerechnet. Die Halle werde mit einem Zwischenbau für die Produktionslogistik an das bestehende Gebäude angebaut, heisst es in den Unterlagen.

Damit bestätigt sich, was Firmenchef Carl Elsener im Juni in einem grossen Interview mit dem «Boten der Urschweiz» angekündigt hat: Am Produktionsstandort Ibach wird festgehalten.

«Wir haben am Standort in Ibach schon zu viel investiert, wir bleiben mit der Fabrik hier»,

erklärte Elsener damals. Der Entscheid fiel für Ibach, obwohl bei der Planung des neuen Distributionszentrums in Seewen auch ein Szenario diskutiert wurde, auch mit der Produktion nach Seewen zu zügeln. «Produktion und Distribution so nahe beieinander zu haben, hätte natürlich einige Vorteile gehabt», so Elsener im Juni. Der Erweiterungsbau, der nun in Ibach entstehen soll, wird zudem unterkellert. So wird Platz für die eigentliche, ebenerdig gelegene Produktion geschaffen. Dieses Gebäude wird für den Ausbau der Produktionskapazität der Kunststoffspritzguss-Anlagen benötigt, welche sich im bestehenden Gebäude befinden.

Ziel: Optimale Voraussetzungen für Produktion und Mitarbeitende

Angegliedert werden im bachseitigen Anbau Sozialräume – WC-Anlagen und ein Pausenraum – sowie Räume für die Gebäudetechnik. Das Untergeschoss und der Anbau werden in Massivbauweise, ohne Pfahlfundation, erstellt. Die künftige Produktionshalle sowie der Zwischenbau sind als stützenlose Stahlkonstruktionen vorgesehen

«Mit dieser für nächstes Jahr geplanten Erweiterung werden optimale Voraussetzungen für die Produktion und die Mitarbeiter geschaffen», teilt die Victorinox-Medienstelle mit. Auf dem Dach des Zwischentrakts werden Rückkühler für eine energieeffiziente Klimatisierung platziert. Das Dach ist über das Treppenhaus zugänglich.

Victorinox investiert in erneuerbare Energie

Gedacht wird aber auch an das Klima. Auf dem künftigen Neubaudach soll eine rund 1000 Quadratmeter grosse Fotovoltaikanlage entstehen. Die dazugehörigen Wechselrichter werden ebenfalls auf dem Dach des Zwischentrakts platziert. Die Parkflächen werden auf die Parzelle des Victorinox-Hauptgebäudes verlagert.

