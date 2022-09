Schwyz Viehausstellungen sind Kulturgut und Leistungsschauen zugleich Am Freitag beginnt in Unteriberg der Reigen der Schwyzer Viehausstellungen. Höhepunkt ist die Schwyzer Bezirksschau. Erhard Gick Jetzt kommentieren 14.09.2022, 05.00 Uhr

Im Kanton Schwyz beginnen die Viehausstellungen und damit verbunden die Umzüge durchs Dorf wie hier in Schwyz. Bild: Erhard Gick

Die Alpzeit geht langsam zu Ende, die Alpabfahrten sind teilweise bereits erfolgt oder noch im Gange. In die Zeit der Abfahrten fallen auch die traditionellen Viehausstellungen. Bereits am kommenden Freitag findet die erste in Unteriberg statt.

Die Frage im Vorfeld stellt sich vielen Züchterinnen und Züchtern: Wer hat wohl die schönste Miss im Stall. Für Pius Schuler, langjähriger Schauexperte und Kampfrichter sowie Präsident der Viehausstellung des Bezirks Schwyz, ist klar: «Es wird eine ausgezeichnete Auffuhr geben.» Die Tiere hätten einen guten Sommer erlebt, seien wohlgenährt und würden nun gerne von ihren Züchtern präsentiert.

Erstmals wieder im normalen Rahmen

Im Jahr 2020 fiel die Ausstellung Corona zum Opfer, letztes Jahr gab es eine kleinere Ausstellung ohne Zuschauer. «Jetzt sind wir gerüstet. Unser OK führt noch die letzten Vorbereitungen aus», so Pius Schuler. Alles soll also im normalen Rahmen ablaufen – oder aber auch nicht. Denn die Züchter und Aussteller wollen ihre Tiere nach der Zwangspause von der schönsten Seite zeigen. «Wir erwarten rund 800 Tiere in Schwyz. Es wird einiges laufen», verspricht OK-Präsident Pius Schuler.

Viehausstellungen dienen im Kanton Schwyz dem Viehabsatz. Viele kommen zu den Ausstellungen im Kanton, weil sie sich einen Erfolg versprechen oder ein Tier zur weiteren Zucht erwerben können. «Die Ausstellungen haben eine grosse Bedeutung. Aber nicht nur das, Viehausstellungen haben auch einen hohen Stellenwert im kulturellen Leben», sagt Pius Schuler. Der Schwyzer Umzug wird dieses Jahr bereits um 13.30 Uhr durchs Dorf führen, also eine halbe Stunde früher.

In Unteriberg startet der Reigen der Umzüge. Es folgen Rothenthurm, Muotathal, Schwyz, Einsiedeln, Arth/Küssnacht und die Kleinviehausstellungen.

Neues Ausstellungsareal in der Gemeinde Arth

Der Bauboom hat auch die Bezirksausstellung von Arth/Küssnacht «verscheucht». Alternierend findet die Ausstellung einmal in Küssnacht, dann in Arth statt. Dieses Jahr ist Arth an der Reihe. Das Ausstellungsgelände wurde nach Oberarth verlegt, wie die Gemeinde Arth mitteilt. Am Donnerstag, 29. September, werde die Viehausstellung des Kreises Arth/Küssnacht zum ersten Mal auf dem Ausstellungsplatz Gutwindeweg in Oberarth durchgeführt, teilt die Gemeinde mit.

Beibehalten wird die Tradition: Die schönsten Tiere der Braunviehzucht werden an diesem Tag präsentiert. Es darf mit einer Auffuhrzahl von rund 500 Tieren, Stiere, Kühe, Rinder und Jährlinge, gerechnet werden. Die Prämierungen durch die Schauexperten beginnen um 9 Uhr. Im Anschluss werden die Schöneuter-Prämierungen sowie die «Miss-Wahl» durchgeführt. Es findet kein Umzug statt.

