Wanderweg von Brunnen nach Morschach soll entschärft werden

Schwyz Wanderweg von Brunnen nach Morschach soll sicherer werden Der Wanderweg vom Wolfsprung Richtung Morschach verläuft auf der Hauptstrasse. Das ist gefährlich.

Der Wanderweg von Morschach nach Brunnen verläuft ab dieser Haarnadelkurve auf der Strasse. Nun liegt ein Baugesuch auf, um einen neuen Weg entlang der Strasse zu führen. Bild: Andreas Seeholzer

Es ist wohl der einzige Wanderweg im Kanton Schwyz, der auf einer Hauptstrasse entlang führt und damit in Zusammenhang mit dem Fahrzeugverkehr gefährlich ist: der Wanderweg Morschacherstrasse, Wasiwald.

Der Weg führt von der Axenstrasse im Bereich Wolfsprung Richtung Morschach. Rund 300 Meter müssen hier die Wanderer auf der Hauptstrasse Richtung Morschach zurücklegen und dabei zwei enge und unübersichtliche Kurven bewältigen.

Die Gefahrenstelle ist bekannt, und seit fast 20 Jahren dauert die Suche nach einer alternativen Route. Doch bis anhin ohne Erfolg. Erschwerend kommt hinzu, dass der Verkehr nach Morschach in den vergangenen Jahren stetig zugenommen hat.

Wie Peter Petschen, früherer Ortsleiter Schwyzer Wanderwege für Brunnen, sagt, habe er sich schon vor Jahren für die Erstellung eines rund 300 Meter langen Trottoirs und einer Bushaltestelle starkgemacht, um so die gefährdeten Wanderer von der stark

befahrenen Morschacherstrasse zu nehmen. Es wurde zwar eifrig geplant, passiert ist aber nichts. Damals war der Knackpunkt die Schaffung von Bushaltestellen und Land, welches von der Eigentümerschaft Wolfsprung hätte abgetreten werden müssen.

Ein neuer Versuch, die Stelle zu entschärfen

Nun liegt auf der Bauverwaltung Morschach ein Baugesuch für die Verlegung des Wanderwegs auf. Das Baugesuch betrifft aber nur den Teil des Wegs, der auf Morschacher Boden verläuft. Der Abschnitt auf Ingenbohler Gemeindegebiet ist nicht Teil des aktuellen Gesuchs.

Wie der Morschacher Gemeinderat Rupert Suter auf Anfrage sagt, können mit dem Morschacher Baugesuch die beiden gefährlichen Kurven entschärft werden: «Der Weg führt neu neben der Strasse auf dem Land des Bezirks Schwyz und der Oberallmeindkorporation entlang und meidet die beiden Kurven, die für die Wanderer am kritischsten sind.» Bushaltestellen seien im Projekt keine mehr enthalten. Wird das Baugesuch in der Gemeinde Morschach umgesetzt, verbleiben damit aber immer noch etwa 150 Meter Wanderweg, der auf der Hauptstrasse verläuft. Diese letzte Stelle vom Wolfsprung her liegt auf Ingenbohler Gemeindegebiet.

Hier verläuft die Strasse mit weniger engen Kurven und ist damit für alle Verkehrsteilnehmer etwas übersichtlicher. Wie es auf Anfragen bei der Eigentümerschaft Wolfsprung und der Gemeinde Ingenbohl heisst, zeichnet sich aber auch für dieses letzte Stück eine Lösung ab. Die Gespräche verliefen konstruktiv, heisst es von beiden Seiten. Wann dieser letzte Abschnitt des Wanderwegs entschärft wird, ist zurzeit noch nicht klar.