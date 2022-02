Schwyz Wann wird der neue Bushof gebaut? Beim zweiten Anlauf konnten die Schwyzer vom neuen Bushof und Hofmattplatz überzeugt werden. Der Zeitplan für das Projekt steht. Nadine Annen / bote.ch Jetzt kommentieren 14.02.2022, 16.08 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Tage des Bushofs und der Hofmatt in Schwyz in ihrer heutigen Form sind gezählt. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sagten am Sonntag Ja zu der vom Gemeinderat beantragten Ausgabenbewilligung über 11,57 Mio. Franken für den Neubau des Bushofs und die Neugestaltung der Hofmatt. Mit einem 60,4 Prozent Ja-Stimmen-Anteil fiel das Ergebnis deutlicher aus, als es die Leserbriefspalten im Vorgang der Abstimmung vermuten liessen. Die Stimmbeteiligung lag bei 48 Prozent.

Die zuständige Gemeinderätin Stefanie Wiget freute sich über die Zustimmung zum umstrittenen Projekt. Immerhin brauchte es jetzt über zehn Jahre und einen harten Marschhalt im 2013, bis die Schwyzer Stimmbürger vom Projekt für die Neugestaltung der Hofmatt überzeugt waren.

Der in die Jahre gekommene Bushof und die Hofmatt, die ein Schattendasein neben dem Hauptplatz fristet, werden ein neues Gesicht erhalten. Visualisierung: PD

Ausschlaggebend für die Zustimmung war sicher auch der Entscheid der Gemeinde, die beiden Plätze in einem gemeinsamen Projekt zu vereinen, wodurch Gelder aus dem Agglomerationsprogramm von Bund und Kanton fliessen werden. Bund und Kanton haben zugesichert, sich mit 35 Prozent beziehungsweise 40 Prozent an den ursprünglich geschätzten Kosten von 9,5 Mio. Franken zu beteiligen. Das vorliegende Projekt ist mit 11,57 Mio. Franken budgetiert, womit für die Gemeinde Nettoinvestitionen von rund 6,1 Mio. Franken bleiben.

Spatenstich erfolgt erst, wenn die Finanzierung sicher ist

Gemeinderätin Stefanie Wiget ist zuversichtlich, dass diese Versprechen eingehalten werden können. In der Ausführungsplanung werde es keine grösseren Änderungen am Projekt mehr geben, welche die Gelder aus dem Agglomerationsprogramm gefährden könnten. Zudem sei im Gesamtvolumen rund 10 Prozent, also fast eine Million Franken, für Unvorhergesehenes und Kostenungenauigkeit eingerechnet. Damit können auch mögliche Mehrkosten aufgrund momentan teurer gewordener Baustoffe abgefedert werden. Zu guter Letzt sei das vorliegende Projekt recht ansehnlich. Wenn es hart auf hart käme, sei noch Potenzial für gewisse Einsparungen da, hält sie fest.

Um die Fristen für die Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes und des Agglomerationsprogramms einzuhalten, soll die Baueingabe noch in diesem Jahr erfolgen. Gibt es keine Einsprache, wäre schon im Herbst 2023 ein Baubeginn realistisch. «Wir machen aber den Spatenstich erst, wenn das Geld aus dem Agglomerationsprogramm im erwarteten Umfang definitiv zugesagt ist», sagt die zuständige Gemeinderätin.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen