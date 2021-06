Schwyz Waschmaschine brannte in Pfäffikoner Wohnung Am Samstagmorgen kam es in einer Wohnung in Pfäffikon zu einem Brand. Die Waschmaschine hatte Feuer gefangen. Verletzt wurde niemand. 05.06.2021, 20.48 Uhr

(sok) Am Samstagmorgen, 5. Juni, bemerkte eine Bewohnerin um 9 Uhr eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhausan der Churerstrasse in Pfäffikon. Die sofort alarmierte und ausgerückte Stützpunktfeuerwehr Pfäffikon entdeckte den Brandausbruch in einer Erdgeschosswohnung. Mit Hilfe des zufällig heimkehrenden Mieters gelangte die Feuerwehr rasch in die Wohnung und konnte das Feuer im Bereich der Waschmaschine schnell löschen. Verletzt wurde niemand.